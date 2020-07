Procuradora electoral da positivo al COVID 19

SANTO DOMINGO.-La procuradora electoral Gisela Cueto informó que esta positiva al COVID-19 y expresó que aunque se siente fuerte presenta ciertas dificultades para respirar.

“Estoy fuerte, los síntomas no son tan severos, pero tengo cierta dificultad para respirar. El Dr. Emil Jorge Manzur, del Centro Médico Dominico Cubano es quien me atiende. Me ha dicho que la tomografía reveló que el virus migró a los dos pulmones y que tengo neumonía, de ahí, el poco de dificultad para respirar. Por si alguien quisiera mancillar mi nombre, ahí te envío las pruebas médicas y el tratamiento que inicié desde anoche.” Expresó mediante una comunicación.

Sostuvo también, «Aunque inicié diciéndote que en ocasiones como ésta, no entiendo al Señor, SÉ QUE SU SANTÍSIMA VOLUNTAD ES PERFECTA Y QUE ÉL TIENE PREDILECCIÓN POR ESTA MEDIA ISLA. CONVOQUEN A ESTE PUEBLO A PROCEDER CON CIVISMO Y A CONSTRUIR LA PAZ SOBRE EL FUNDAMENTO DE LA JUSTICIA. RECIBE MI MEJOR ABRAZO EN JESUCRISTO EL SEÑOR».