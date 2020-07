PRM demanda a JCE transparencia y legalidad en elección senador de Elías Piña

SANTO DOMINGO.-El Partido Revolucionario Moderno (PRM) defendió hoy la demanda de su candidato a senador en Elías Piña, el reconocido neurocirujano Johnson Encarnación, de quien dice ha participado en el proceso electoral con mucha gallardía, valentía y responsabilidad.

La organiza política aseguró que Encarnación es “un demócrata a carta cabal, y por lo tanto, lo que reclama, al igual que el PRM, es que se examinen los votos en algunos municipios de la provincia de Elías Piña”.



Orlando Jorge Mera, delegado político del PRM ante la Junta Central Electoral (JCE), el senador José Ignacio Paliza, presidente, Wellington Arnaud, supervisor del comando de campaña y otros dirigentes explicaron que los datos del último boletín preliminar de la Junta Central Electoral, arrojan un diferencia de DOSCIENTOS DIEZ (210) votos, para un margen de CERO PUNTO SETENTA Y CUATRO por ciento (0.74%), entre el candidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene CUARENTA Y OCHO PUNTO CINCUENTA por ciento (48,50%), y el del Partido Revolucionario Moderno, que tiene CUARENTA Y SIETE PUNTO SETENTA Y SEIS por ciento (47.76%).

La diferencia entre ambos es de apenas el CERO PUNTO SETENTA Y CUATRO por ciento (0.74%).



“Es por ello que ante el estrecho margen, y ante las conocidas prácticas del todavía partido oficialista, que por más de veinte años a través del uso de los recursos del poder impuso senadurías en contra de la voluntad del pueblo, el Partido Revolucionario Moderno apoya las peticiones de nuestro candidato a senador, Dr. Johnson Encarnación, en el sentido de que en el municipio de Comendador se proceda a realizar el examen de boletas físicas, tal como dispone la Ley Electoral No. 15-19, o como se conoce popularmente, el reconteo de votos”, afirmaron.



“El que usa el poder para disparar contra ciudadanos que lo que quieren y exigen es recontar votos para defender la democracia, es porque quiere amenazar, amedrentar y evitar que las juntas electorales cumplan con su rol de ser garantes de la democracia. Es porque no quiere ni desea que se sepa la verdad”, expone el PRM.



Citan que lo ocurrido ayer en Comendador, es la mejor evidencia de ello. Cuando se iba a iniciar el examen de boletas físicas se produjo la balacera de la cual hemos sido testigos por las fílmicas recogidas, y que afortunadamente no hubo vidas humanas perdidas.

Es por ello, que hacemos un llamado a la Junta Central Electoral para que provea de seguridad militar a la junta municipal de Comendador, para que pueda culminar su trabajo, y que los responsables sean sometidos a la justicia.



Agregan que en el caso de Bánica, la junta electoral de este municipio hizo el recuento de votos, con la participación de los representantes de ambos partidos. En los casos de los municipios de Hondo Valle, Pedro Santana, Juan Santiago y El Llano, las juntas electorales se negaron a hacer el examen de boletas físicas.

El que no está de acuerdo con ello, ha recurrido o recurrirá ante el Tribunal Superior Electoral, lo cual es el legítimo derecho que tiene el PRM y nuestro candidato a senador, Dr. Johnson Encarnación.



Para el PRM es esencial que sepa la verdad. El ganador de la senaduría de Elias Piña será el que haya ganado limpiamente este proceso. El PRM así lo reitera. Nuestras acciones legales solo tienen ese propósito. Defender la democracia y los votos de los ciudadanos en las urnas.



Paliza y Jorge Mera hablaron a la prensa junto al doctor Johnson Encarnación y los abogados Julio Peña y Joel Pérez