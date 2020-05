View this post on Instagram

#Decreto Mediante el decreto 155-20 el Presidente Danilo Medina designó a Gustavo Lembert Canó cónsul general en Puerto Príncipe, Haití y a Edixon Mateo Quezada, cónsul en Cabo Haitiano, Haití.‬ ‪Igualmente, a Julio César Núñez, cónsul general en Montreal, Canadá. #Noticentro #DaniloMedina