Presidente Abinader inaugura complejo turístico Hilton, en La Romana

SANTO DOMINGO. El presidente Luis Abinader asistió este viernes al acto de inauguración del complejo hotelero Hilton La Romana All Inclusive Adults & Family Resort, ubicado en Bayahibe.

Abinader hizo un recorrido acompañado del ministro de Turismo, David Collado, y los principales ejecutivos de la cadena hotelera, Bruce Wardinski, presidente y consejero delegado de Playa Hotels and Resorts; Fernando Mulet, vicepresidente ejecutivo de Desarrollo y Adquisiciones; Gregori Maliassas, vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones.

En el discurso central del acto, el mandatario agradeció a la cadena Playa por la confianza puesta en nuestro país y aprovechó para reiterar que “hay razones hoy para confiar que ustedes tienen un aliado en el Gobierno. Un aliado donde lo que queremos es más desarrollo, más empleos, con mucha más transparencia que nos permita agilizar los procesos para que haya un clima de negocio más transparente”.

Afirmó también que, como jefe de Estado, trabaja para crear un clima de negocio en el que el Gobierno y el sector privado sean aliados en el desarrollo y la creación de nuevos empleos.

Abinader dijo que “este es el mejor momento para invertir en República Dominicana. Tengan la certeza de que no sólo vamos a salir de esta crisis, sino que saldremos más fuertes que nunca”.

Turismo seguro: protocolo ante COVID-19

El presidente Luis Abinader destacó los logros del Gobierno en el sector Turismo que, pese a todos los problemas que sigue generando la pandemia, continúa avanzando y creciendo.

“Hemos logrado bajar el nivel de riesgo que los norteamericanos informan a sus viajeros, de 4 a 3. Lo cual va a ayudar bastante en el mercadeo y la visita de turistas a nuestro país”, aseguró el mandatario.

Resaltó las acciones que ha hecho el Gabinete de Salud, dirigido por la vicepresidenta Raquel Peña, que han permitido mantener la COVID-19 bajo control en República Dominicana.

“Siempre entendiendo que, bajo control, a los términos de una pandemia. Pero estamos tomando todas las medidas y recomendaciones que han hecho los organismos y especialistas”.

El presidente Abinader aseguró también que el país cuenta con un protocolo de seguridad que permite garantizar la salud y la vida de nuestros turistas.

David Collado, ministro de Turismo, enfatizó el gran compromiso que ha asumido el Gobierno con el turismo y destacó que «se ha hecho un gran trabajo; se han logrado conquistas que tenían más de un año en espera”.

Collado, igualmente, comunicó que el año próximo augura aún más éxitos para el turismo y el trabajo de recuperación que se está llevando a cabo.

De su lado, Bruce Wardinski, presidente de Playa Hotels & Resorts, dijo que “con siete resorts y casi 3 mil habitaciones hoteleras en el país, estamos comprometidos, hoy más que nunca, con el éxito a largo plazo de la industria turística en República Dominicana”.

Observó que siguen buscando activamente nuevas oportunidades de crecimiento y nuevas formas de traer la hospitalidad que caracteriza a la cadena hotelera que representa.

Este complejo hotelero, totalmente rediseñado, tiene inversión de más de 40 millones de dólares en la zona de Bayahibe, y eleva la inversión de la cadena en 325 millones de dólares, desde el año 2018.

En el acto, igualmente estuvieron presentes las gobernadoras Martina Pepén, de la provincia La Altagracia y Jacqueline Fernández Brito, de La Romana.

774 habitaciones y más de 500 empleos para la industria hotelera

oEl complejo hotelero está conformado por dos hoteles, el Hilton All Inclusive Adults Only (solo para adultos) y el Hilton All Inclusive Family Resort, dirigido a la familia. Ambas instalaciones aportan 774 nuevas habitaciones y más de 500 empleos.

Los hoteles están ubicados estratégicamente a 45 minutos del Aeropuerto Internacional de Punta Cana, y cerca de los principales campos de golf de la zona.

Actualmente, la cadena cuenta con 1,500 empleados en el sector hotelero de la región, y a medida que continúe la tendencia en aumento, el crecimiento del empleo se doblará a más de 4 mil puestos de trabajo, aseguran sus ejecutivos.

La corporación Playa Hotels & Resorts es propietaria de varios hoteles en República Dominicana, entre ellos, el Hyatt Ziva Punta Cana, Hyatt Zilara Cap Cana y Hilton La Romana.