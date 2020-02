VIDEO: Policía apresa hombre que disparó a estudiante de Unicaribe; ambos trabajaban juntos

View this post on Instagram

La policía Nacional informó este martes el apresamiento de Carlos Mairobis Valdez Almánzar, acusado de disparar a una estudiante de Unicaribe el pasado domingo. La uniformada informó que Almánzar trabajaba con la víctima en un negocio de préstamos y había tomado un dinero el cual no pudo devolver, razón por la que intentó matarla. Amplía detalles en el enlace de nuestra bio. #Noticentro @policiard #Apresamiento #Estudiante