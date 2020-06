PNVC preocupado por protocolo sanitario en elecciones presidenciales

«Nos preocupa realmente el protocolo sanitario que se usará el día de las elecciones, especialmente de cómo los adultos mayores podrán ejercer el voto con lo vulnerables que son ante el Covid19».



Así expresó el candidato presidencial por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), Juan Cohen Sander, quien entiende la Junta Central Electoral debe explicar claramente cómo ejecutará ese protocolo para proteger a los que acudan a votar, en especial las personas de avanzada edad.



Además, indicó que con miras a las elecciones del próximo 5 de julio, otro de los puntos más preocupantes es el voto en el exterior, donde están llamados a ejercer unos 595 mil dominicanos en varios países, donde en algunos de estos hay hasta fronteras cerradas por la pandemia.



Observa que, por las dificultades de traslados a los lugares asignados y otros aspectos, se le pudiera limitar y dificultar el ejercer su derecho a esos votantes, lo que sería tedioso para esa diáspora, que representa un gran porcentaje en el padrón, y es tan importantes que hasta pudieran decidir los comicios.



Debates



En torno a los debates creados por organismos del sector privado en el que sólo han invitado a los candidatos presidenciales de los tres partidos mayoritarios y no a los seis aspirantes, entre los que está incluido, Juan Cohen reiteró la falta de democracia que han presentado los organizadores, quienes irónicamente siempre han llamado a la igualdad y promovido dicha «democracia».



En ese sentido, criticó el más reciente de la Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD), el cual entiende simplemente fue una lectura de documentos de los tres candidatos de los partidos mayoritarios, pues afirma que «ahí no hubo ningún debate».



«Entiendo que no se debe llegar a unas elecciones sin que los dominicanos conozcan las diferentes propuestas, como las de nosotros en el PNVC, verdaderamente transformadoras», acotó en candidato presidencial.

«La República Dominicana no se sabe para dónde va y nosotros tenemos propuestas concretas, en ese supuesto debate solo se presentaron meras políticas públicas administrativas, pero no se habló de educación, sistema el cual debe ser renovado como plasmamos en nuestro plan de gobierno que ya presentamos», externó Cohen durante una entrevista en el programa matutino Despierta RD, que se transmite diariamente por Telecentro canal 13.



El también presidente del PNVC criticó que en la ponencia ninguno hablara de seguridad ciudadana, “pues creemos que debe ser reformada la Policía Nacional desde la academia; al igual que se omitió el tan importante tema del agua, el de la nutrición, los planes con las personas de la tercera edad y con los discapacitados”.



Al ser cuestionado de por qué el PNVC va solo a los comicios, el aspirante a la casa de Gobierno resaltó que es tiempo que el pueblo conozca sus propuestas, «pues el país nunca ha tenido estadistas, solo presidentes».



«Es el momento de pensar en el futuro del país, a dónde irá la nación si el 85 por ciento de los jóvenes abandona los estudios. Uno de los candidatos habla de integrar el idioma inglés, pero cómo pensar en eso si no se ha resuelto la deserción escolar», deploró Cohen.