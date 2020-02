Plan Social de la Presidencia no dejará de comprar electrodomésticos como exige el PRM

La directora de Plan de Asistencia Social de la Presidencia, aclaró que actualmente entre los procesos normales de compra del plan social de la presidencia se encuentra en curso una licitación pública nacional para la adquisición de electrodomésticos para ser donados a personas de escasos recursos, más no para ser usados en campaña electoral como ha circulado en redes sociales…….Yudelki Guerrero trabajó el tema y nos amplía.

Tras la denuncia de que el Plan de Asistencia Social de la Presidencia ejecuta compras millonarias de electrodomésticos para usarlos en campaña electoral, la directora de la institución, Iris Guaba, negó que el proceso sea para tales fines.

La funcionaria dejó claro que no puede suspender las compras, porque de lo contrario no podrán asistir a las familias que han solicitado ayuda, pero además aclaró que no están violando la ley porque el actual proceso de licitación se hace cada año en estas fechas y que los artículos estarían llegando a la entidad en abril.

Lamentó que personas con intenciones malsanas empañen el nombre de la institución, cuando, incluso están amparados por el artículo 196, párrafo II de la Ley 15-19 de Régimen Electoral.