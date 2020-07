Pavel Núñez expresa su pesar por la partida de Víctor Víctor a través de una carta

SANTO DOMINGO, D.N.- El cantautor Pavel Núñez escribió carta de despedida para Víctor Víctor tras su inesperada partida esta semana a causa del COVID-19, donde expresa su desconsuelo y a la vez su agradecimiento por el amigo, padre, maestro, hijo y nieto que le regaló la vida, como lo define en su escrito.

En su carta titulada «Vitico y Yo», Pavel enumera relatos e historias graciosas compartidas por ambos cantautores, lo que deja de manifiesto la camaradería, confianza y una amistad que nació hace años y que se fortaleció con el tiempo hasta hacerse memorable.

El lenguaje único de comunicación propio de aquellos que hacen de la palabra y la música un arte combinado, constituyó un lazo inquebrantable entre ambos artistas que hoy en día la muerte los separa y deja un mal sabor en quien aún permanece.

«No sé cómo aceptar tu renacimiento, no sé cómo no enmudecer ante tu niñez, quisiera pensar que contaré hasta 10 mientras me tapo los ojos, y al terminar saldré buscarte y te encontraré donde te escondiste, me imagino que la tarea que me has dejado, es que empiece yo a trabajar en mi plan de rejuvenecer, pues hoy me siento viejo, cansado de pensar y de pensarte, teniendo como escudo tu arte, tú enseñanza y el camino que dibujaste para vencer a la muerte» . expresa Pavel en sus carta de despedida.