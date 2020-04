Pastor denuncia lo despojaron de raciones alimenticias en Neyba

Neyba, Bahoruco.- El pastor Hebert Duval, denunció que el director de La Junta Administrativa del Distrito Municipal de Las Clavellinas, Henry Pérez, lo despojó de las raciones alimenticias del Plan Social de la Presidencia, que había recibido de su congregación.

El reverendo de la Iglesia Pentecostal Casa de Dios, dijo que con la acción, el funcionario, por egoísmo quiso tirar por el suelo su trabajo y, lamentó que el inconveniente se produjera por una miseria que, a su juicio, constituían las raciones porque no le alcanzaban a los beneficiarios para más de un día de comida.

“Eso da vergüenza. Por encima de eso me encuentro con un alcalde que se involucra, Henry Pérez, del Partido de La Liberación Dominicana (PLD), me quita las fundas porque él quiere brillar en todo, y lo digo con toda responsabilidad porque yo vine a ocasionar un pleito espiritual no físico”, indicó.

El pastor Duval, pidió el auxilio de las autoridades competentes debido a que por un insuficiente apoyo se ha generado un problema en Las Clavelinas.

Para evitar mayores contratiempos, el religioso, decidió no resistirse a que Henry se llevara las raciones que distribuía el pasado lunes.

En un video que circula en las redes, se observa a un hombre discutir agriamente con el dirigente del PLD, mientras el titular de la administración del Distrito Municipal empuja un camioncito cargado con las raciones.