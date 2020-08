Oscar Abreu inaugura “Memoria de la incertidumbre” en Blue Mall Punta Cana

PUNTA CANA, R.D.- El destacado artista dominicano Oscar Abreu inauguró en un ambiente de camaradería su exposición individual “Memoria de la incertidumbre” en la galería Artworks, en Blue Mall Punta Cana, este miércoles 26 de agosto y permanecerá abierta al público hasta el 28 de octubre de este año.

Al evento asistieron personalidades de la comunidad y medios de comunicación, así como médicos, empresarios, coleccionistas y personalidades de la vida política social y cultural, entre los que se destaca el doctor Francisco Nader, el empresario Eudy Cruz, Sandra Alvarado del Patronato Benéfico Oriental, Isabel Esteban, el artista Genaro Reyes, Georges Thevenet, entre otros.

Abreu, quien tiene una amplia trayectoria en las artes, presentó su más reciente propuesta artística en la que nos plantea su visión y perspectiva sobre la condición humana en esta agitada era del Covid-19.

“Para mí es un gran honor poder compartir una vez más mi pasión por el arte y contribuir en cierto sentido a que podamos mantenernos firmes en esta situación tan adversa, como es la del coronavirus, viendo a través de estas obras un rayo de esperanza”, manifestó Abreu.

Abreu manifestó que esta exposición igualmente honra la vida de Juan Antonio Mercedes, de Latinos Sport Bar, quien fue uno de los patrocinadores de la misma y falleció en la madrugada del domingo pasado el 23 de agostó.

“Nos dejas un profundo vacío, querido amigo. Pero a través de estas piezas rindo homenaje a tu nobleza y cariño, de los cuales en todo instante tuve constancia”, expresó el artista.

La exposición “Memoria de la Incertidumbre” muestra, en su conjunto, una notable calidad estética en la que el artista reitera los códigos más representativos de su Psico-Expresionismo, exponiéndolos como una visión de su permanente preocupación por la explotación social, el medio ambiente y la lucha interna que vive el hombre moderno como referente de acción en la conformación de su dramática paleta.

Unas 15 piezas de rigurosa factura en acrílico sobre canvas, componen la colección, entre las que se destacan “Memoria de la incertidumbre”, “Reinvención contra el Covid”, “Maldito Coronavirus”, “Enojo contra el Covid-19”, “Un nuevo orden mundial”, y “Tempestad” entre otras.

El crítico de arte Cándido Gerón afirma que Oscar Abreu “es un artista excepcional, que recrea un arte que armoniza con la fecundidad y el crisol de los grandes maestros de la postmodernidad.”

Como artista, Abreu ha recibido en la ciudad de New York las más altas distinciones y reconocimientos que reciben los ciudadanos ejemplares de parte del concejal Ydanis Rodríguez, también por parte del Hostos Community College: CUNY in The Heights de las manos de Seny Taveras, de igual modo por el Senado de las manos de la senadora estatal de Nueva York Marizol Alcantara, y de la Asambleísta Carmen de la Rosa, coincidiendo todos con el importante aporte que realiza el pintor a la comunidad dominicana y a las artes contemporáneas.

La exposición igualmente se lleva a cabo gracias al auspicio del político Luis Canela, el empresario Julio Mirage, Ana Margarita Villeta, de Ana’s Bakery, y Artforo.