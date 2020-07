Muere la actriz Kelly Preston, esposa de John Travolta

La actriz y esposa de John Travolta, Kelly Preston, falleció anoche a los 57 años de edad, de un cáncer de pecho.

Así lo anunció su esposo y también actor con quien llevaba 28 años de casados y procreado tres hijos, en su cuenta de Instagram.

“Con gran pesar os informo de que mi preciosa mujer Kelly ha perdido su lucha de dos años frente al cáncer de pecho. Luchó con coraje y el amor y apoyo de muchos”, expresó Travolta.

La carrera de Preston comenzó en 1985 con un papel en la cinta Sin vergüenza y fue adquiriendo fama con sus intervenciones en Los gemelos golpean dos veces (1988), Jerry Maguire (1996) y Entre el amor y el juego (1999).



Más adelante, apareció en Campo de batalla: la tierra (2000), Sentencia de muerte(2007) y Dos canguros muy maduros(2009). También apareció en el videoclip para la canción She Will Be Loved, de Maroon 5.

Fuente: La Vanguardia