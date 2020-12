MP dice aún no le ha notificado el trámite de pago de los brazaletes electrónicos a implicados caso Anti Pulpo

SANTO DOMINGO, D.N.- La Coordinadora del Nuevo Modelo Penitenciario Patricia Lagombra, informó este jueves que el Ministerio Público aún no le ha notificado el trámite de pago de los brazaletes electrónicos ni la garantía económica a los tres implicados en el expediente Anti Pulpo que el Juez José Alejandro Vargas impuso dicha medida.

Lagombra señaló que tan pronto se realice dicho procedimiento se ejecutará el traslado de Carmen Magalys Medina, hermana del ex presidente Medina; Freddy Hidalgo, ex ministro de Salud Pública y Rafael Germosen, ex contralor general.

Aclaró que el traslado de los siete otros imputados a la cárcel de Najayo Hombre fue debido a falta de espacio de máxima seguridad tanto en el CCR de San Pedro de Macoris y CCR San Cristobalence.