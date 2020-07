MP apresa hombre vinculado a red que dirigía César el Abusador

SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público informó este lunes el arresto del ciudadano dominicano Kelvin Enrique Fernández Flacquer, alias Cotto, de 42 años de edad, quien es vinculado a la red que dirigía el narcotraficante César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador.

A través de un comunicado de prensa se informó que en el transcurso de las acciones que llevan a cabo el Ministerio Público y la DNCD para arrestar a los prófugos vinculados a esa red criminal, lograron que Fernández Flacquer se entregara la noche de ayer domingo ante las autoridades, ejecutándose de inmediato una orden de arresto en su contra en la sede de ese órgano antinarcóticos.

La información indica que Fernández Flacquer al igual que otros vinculados a dicha organización que ya fueron extraditados, fue solicitado en extradición por los Estados Unidos por presumiblemente incurrir en asociación delictuosa para poseer, distribuir e importar sustancias controladas a esa nación.

En ese sentido, detalla que Fernández Flacquer fue requerido formalmente en extradición por los Estados Unidos mediante la nota diplomática No. 290 del 11 de mayo de 2020, apoderando el Ministerio Público de la misma a la Suprema Corte de Justicia, quien procedió a homologar la orden de arresto emitida en su contra por el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de La Florida, estando pendiente que fije la fecha para conocer la solicitud de medidas de coerción y el inicio del proceso de extradición.

El Ministerio Público destacó los esfuerzos realizados junto a la DNCD para desarticular esa peligrosa organización criminal, resaltando que con Fernández Flacquer suman 21 las personas apresadas luego de desmantelada dicha organización criminal en el mes de agosto del pasado año, incluyendo a su principal cabecilla César el Abusador, quien fue capturado en diciembre de 2019 en Cartagena de Indias, Colombia, donde se encuentra a la espera de su extradición a los Estados Unidos.

Indica que a la mayoría de los imputados les han sido impuestas distintas medidas de coerción consistentes en prisión preventiva, presentación periódica, prisión domiciliaria, impedimento de salida del país y garantía económica.

Señala, además, que durante el proceso judicial lograron la extradición a los Estados Unidos de los cabecillas de la red José Jesús Tapia, Balazar Mena, Sergio Gómez Díaz y Jeifry del Rosario Gautier, quienes fueron arrestados en el país en el marco de la investigación.

El Ministerio Público precisó que junto a la DNCD en el transcurso de las pesquisas han realizado más de 60 allanamientos durante los cuales han sido cerrados más de 20 negocios y propiedades de los implicados en esa peligrosa red del crimen organizado.

En torno al proceso judicial que se lleva a cabo contra la red que dirigía César el Abusador la información destaca que a este caso le fue otorgada la calificación jurídica de asociación ilícita para adquirir, poseer, transferir y utilizar bienes a sabiendas de que han sido producto de un delito de tráfico ilícito de drogas y del delito de lavado de activos proveniente del tráfico de drogas ilícitas, que constituye una violación a varios artículos de la Ley No. 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos, además de violación a la Ley No. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.