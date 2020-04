VIDEO: MOPC interviene áreas de emergencias de  cuatro hospitales en jornada de limpieza

View this post on Instagram

#Noticentro | Cuatro hospitales fueron intervenidos ayer durante la Jornada de Limpieza Masiva para evitar la propagación del coronavirus Covid 19. La jornada la llevan a cabo el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), las empresas constructoras y hormigoneras. #MOPC #Coronavirus #Hospitales