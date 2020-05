Montalvo dice continúan vigentes medidas de distanciamiento social

SANTO DOMINGO, D.N.- El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo dijo que con la ampliación por 17 días del estado de emergencia, contados a partir de mañana, y del toque de queda, hasta el 17 de mayo, “continúan vigentes todas las demás restricciones establecidas”.

Explicó en la ampliación del periodo de emergencia, continúan vigentes todas las demás restricciones establecidas, incluida la prohibición de apertura de negocios, las restricciones a los desplazamientos de la población salvo que se trate de cuestiones de necesidad.

“Insisto, no podemos tomar a la ligera las precauciones ante esta pandemia para la cual aún no existe vacuna ni otro medio de prevención que no sea, sencillamente, evitar el contagio”, enfatizó el también coordinador de la Comisión de Alto Nivel de Prevención y Control del Coronavirus.

En ese contexto, y debido a que el próximo fin de semana es largo con ocasión de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, destacó que se mantienen todas las medidas de distanciamiento social y no aglomeración de personas.

“Y estas disposiciones son aplicables también a recintos vacacionales privados, así como urbanizaciones o residencias de veraneo», agregó.

Indicó que continúan igualmente clausurados los balnearios públicos, playas o piscinas, así como los traslados vacacionales.