Ministro de Educación define transparencia, eficacia e inclusión como pilares de esta gestión

SANTO DOMINGO, D.N.- El ministro de Educación, Roberto Fulcar, exhortó a los directores regionales a trabajar apegados a las leyes, a las normativas de Educación, a la ética y a la transparencia, que son los principales pilares de esta gestión.

Destacó que la eficiencia en la gestión “Es aquella que toma la medida de lugar para resolver los problemas y lograr un propósito, y la eficacia es lograr eso, pero con el mínimo de recursos y el menor tiempo posible”.

Al participar en el taller de Orientación para Directores Regionales sobre Normativas Vigentes del Sistema Descentralizado, procesos y funciones, el ministro Fulcar explicó que el seminario tiene el propósito de garantizar que las decisiones tomadas por cada director regional y cada paso que den al frente en sus demarcaciones, lo hagan con absoluto apego a las normas y a las leyes. Anunció que se impartirá un seminario sobre derecho administrativo y de gestión.

“A esta gestión le ha tocado crear un nuevo modelo educativo para sustituir al viejo, que es decadente, hay evidencias de que no funciona, no garantiza la inclusión, no genera calidad ni propicia empleabilidad de los graduandos”. Dijo el ministro de Educación.

El viceministro de Descentralización y Participación del MINERD, Julio César de los Santos destacó que este es el primer taller que se realiza con los directores de las 18 regionales educativas del país, para tratar temas relacionados con las Juntas Descentralizadas, manejo de los recursos económicos, y el levantamiento para la reparación urgente de los centros educativos que lo ameriten.

Indicó que el trabajo unificado de todos junto al apoyo de las autoridades del MINERD se sumarán para obtener los mejores resultados para sacar con éxito este año escolar en medio de la pandemia del Covid 19.