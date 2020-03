Médicos confirman la segunda curación del mundo de un paciente con VIH

El estudio del paciente de Londres, publicado por la revista ‘The Lancet HIV’, ha coincidido con la difusión de otro paciente, en este caso de Düsseldorf (Alemania), que, según los científicos, podría convertirse en el tercer caso en la historia en curarse del VIH, tras el de Londres y uno en Berlín.

Este tercer caso de Düsseldorf se ha dado a conocer en la Conference of Retroviruses and Oportunistic Infections, que debía celebrarse en Boston (EEUU) pero que se hace estos días de forma virtual a causa del coronavirus, aunque los médicos han señalado que se trata de “un caso de remisión a largo plazo del VIH” todavía no de una curación.

EFE