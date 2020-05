VIDEO: Matan oficial retirado de la Policía durante asalto en San Cristóbal

View this post on Instagram

Un primer teniente retirado, perdió la vida a causa de un disparo a manos de miembros de una banda de presuntos asaltantes, en un hecho ocurrido en la carretera Yaguate en San Cristóbal, informó la Policía Nacional en esa provincia. La victima fue identificada como Donato Antonio Duvergé Valdez de 53 años. #Noticentro #PolicíaNacional