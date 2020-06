Margarita Cedeño llama votar masivamente el 5 de julio

SANTIAGO, R.D.- Margarita Cedeño, vicepresidenta de la República y candidata a la misma posición por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), instó a todos los dominicanos a ejercer con entusiasmo su derecho al voto este próximo 5 de julio por la organización morada para que continúe el progreso que experimenta el país; al tiempo que llamó a los delegados a cuidar el voto y evitar acciones fraudulentas.

“De ustedes depende el futuro de este país, de su voto depende quiénes nos van a dirigir; si vamos a estar dirigidos por personas que saben lo que hay que hacer o por personas que van a improvisar. Que nadie se quede en su casa, vayan con sus mascarillas, pero no dejen de ir a ejercer el voto, porque ese voto es por el futuro de este país”, indicó.

Este jueves, la compañera de boleta de Gonzalo Castillo dijo que el PLD ha demostrado en los últimos 15 años que es el partido del pueblo y de la gente, y el único que representa el progreso, desarrollo, bienestar y prosperidad.

“Mientras otros hablan, nosotros trabajamos, mientras otros prometen, nosotros hacemos y esta es la diferencia, para nosotros no es juego ser solidarios, ser empáticos, estar al lado de la gente, trabajar por los que menos tienen; ahora unos que nos oponen se quieren presentar cercanos a los más pobres cuando no conocían nunca la realidad de su país. Entonces, de lo que se trata aquí es de seguir haciendo que este país crezca y que ese crecimiento se traduzca en desarrollo como lo hemos venido haciendo”, indicó.

La también miembro del Comité Político dijo que gracias a la excelente gestión de gobierno del PLD y el apoyo de la ciudadanía se ha podido controlar de manera exitosa la pandemia del COVID-19; dijo que pese a esto, el gran epicentro de la crisis está en el mercado laboral, por lo que con Gonzalo Castillo como presidente y ella como vice, “estamos enfocados en la creación de empleos, porque unos dicen lo que van a hacer, pero nosotros ya lo hemos hecho y sabemos lo que hay que hacer”.

Como parte de su agenda proselitista de cara a las elecciones presidenciales y congresuales Margarita Cedeño encabezó varios encuentros en Cienfuegos y Los Jazmines, donde movilizó al liderazgo femenino de Santiago y recibió su apoyo; además, encabezó una marcha caravana por diferentes sectores; allí presentó el plan de Gobierno que ejecutará Castillo a partir del 16 de agosto, el cual incluye más oportunidades de desarrollo para la gente de escasos recursos, las mujeres y la juventud.

“Tenemos una oferta muy amplia y muy diversa de lo que es la capacitación para el progreso, para el desarrollo, para la vida y el trabajo. Ustedes los que han tenido la oportunidad de conocer Progresando con Solidaridad saben que no es una tarjeta más, saben que no es la entrega de dinero por entregarlo. Ese mismo entusiasmo es el que ustedes deben poner el día 5 de julio para ir a votar todos, no dejen a nadie en su casa”, resaltó.