Luis Abinader se reúne con liderazgo del PLD

SANTO DOMINGO, D.N.- El presidente de la República, Luis Abinader se encuentra reunido en estos momentos con el alto liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

En dicho encuentro están por el Gobierno, además del mandatario, Lisandro Macarrulla, ministro de la Presidencia, Roberto Fulcar, ministro de Educación, José Ignacio Paliza, ministro Administrativo.

Por el PLD el ex presidente Danilo Medina, la ex vicepresidenta Margarita Cedeño, la ex senadora Cristina Lizardo, José Ramón Peralta, Francisco Javier García y Temístocles Montás.

La reunión se desarrolla en la oficina política del Comité Político del PLD.