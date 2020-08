Luis Abinader anuncia nuevas designaciones

SANTO DOMINGO, D.N.- Orlando Jorge, y Carmen Heredia ministros de Medio Ambiente, y Cultura, Amaury Sánchez, Asesor Artístico y Cultural, Luis Valdez, Impuestos Internos, Sanz Lovatón en Aduanas, y a 2 viceministros



El presidente electo Luis Abinader anunció a Orlando Jorge Mera y a Carmen Heredia como próximos ministros de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y de Cultura, a Eduardo Sanz Lovatón como director general de Aduanas, a Federico Franco, viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad y a Milagros de Camps, viceministra de Cooperación Internacional



Abinader hace los anuncios en una sucesión de tuits subidos este lunes a su cuenta @luisabinader, de la plataforma Twitter. A partir del próximo domingo será el nuevo presidente constitucional del país.



Jorge Mera es abogado y docente con una maestría en Administración de Negocios, doctorando en Derecho de la Universidad Externado de Colombia y PUCMM. Fue presidente del INDOTEL durante el gobierno del presidente Hipólito Mejía; socio en Jorge Mera & Villegas; es columnista semanal del vespertino El Nacional y conductor del programa Líderes TV. Miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno, fue su presidente en funciones y posteriormente delegado político ante la Junta Central Electoral, a lo largo del proceso electoral interno del 2019 y general del 2020.



Carmen Heredia Ottenwalder, ministra de Cultura



Realizó Estudios de Administración de Empresas en el país y Gestión y Desarrollo del Espectáculo en el Instituto de Artes Escénica y Música de Madrid, España, que le sirve de base para desarrollar una prolífica y fecunda carrera en el arte y la cultura nacionales.



Heredia ha sido Sub Directora del Museo de las Casas Reales, Directora del Ballet Clásico Nacional, Directora General de Bellas Artes, Directora del Teatro Nacional, Miembro Consejo Ministerial de Cultura.

Participó como delegada en la I, II y III, Conferencias de Especialistas en Ballet en Panamá, Buenos Aires y Caracas. Designada Secretaria General de la “Sociedad Iberoamericana de Danza”, dirigida por Madame Margot Fonteyn, Delegada Primera Asamblea del Centro de Las Américas, World Dance Alliance, New York, elegida como Miembro del Comité Alianza Mundial De La Danza.

Ha ejercido la Crítica de Teatro, Danza y Música por más de 40 años en diferentes medios de Comunicación.



Algunos de sus artículos han sido publicados en: Libro Diógenes de la Universidad de California, en el Libro de Cátedra de Lengua Española IV de la Editora Santillana y en la Revista de Las Bellas Artes de Puerto Rico,



Es autora de los libros “Espacios de Teatro y Danza y otros Espacios” y “Desde Platea”. Su labor artística y cultural la ha hecho merecedora de múltiples reconocimientos en el país y en el exterior.



Amaury Sánchez, Asesor Artístico y Cultural del Poder Ejecutivo



Luis Amaury Sánchez Lembert hizo estudios de licenciatura en sistemas de información en la Universidad APEC. Tiene una licenciatura en Música en la Universidad Pedro Henríquez Ureña. Miembro por 15 años de la Orquesta Sinfónica Nacional. -Director Asistente de la OSN, designado por el Titular Maestro Julio De Windt. -Estudios de Dirección Orquestal en España con el maestro Enrique García Asensio. -Estudios en New York con los Maestros Jean Paolo Braccali, Zenech Macal, y George Manahan. -Estudios en la Universidad de Concepción, Chile, con el Maestro Luis Gorelik. -Ha dirigido las Orquestas: Filarmónica de Costa Rica, Panamá, Venezuela y Puerto Rico.



Acompañó ajunto a la Orquesta Sinfónica Nacional a Plácido Domingo, Danny Rivera y a Alberto Cortés entre otros artistas Dominicanos y extranjeros. Es ganador de 19 premios Soberano en diversos renglones. -Nominado a los premios Grammy Latino en el 2018 -Compositor de música original para mas de 10 películas entre extranjeras y dominicanas. -Productor de 20 musicales de Broadway en el país.



Luis Valdez, Director General de Impuesto Internos



Tiene un master en Derecho Tributario y Procesal Tributario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, es licenciado en Derecho, Sunma Cum Laude, de la Universidad de la Tercera Edad, es miembro del Colegio de Abogados de la Republica Dominicana, tiene diplomado sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso en la Republica Dominicana, de la Gaceta Judicial-Universidad Iberoamericana UNIBE.



Diplomado en Economía Política del Instituto José Francisco Peña Gómez, es Locutor Profesional de la Comisión Nacional de Espectáculo Publico y Radiofonía y tiene otros estudios como Técnicas Grupales para la Educación, en la Universidad Católica Madre y Maestra, Curso Básico del Impuesto sobre la Renta, Actualización para la aplicación del Impuesto sobre la Renta, Retención y Liquidación, Estadísticas Tributarias y Modernización del Registro Nacional de Contribuyentes, del Instituto de Capacitación Tributaria INCAT.



También hizo estudios con Asesores Administrativos Asociados, de Formación y Desarrollo Gerencial de la Unión de Ciudades y Capitales Iberoamericanas UCCI, en el III Comité de Desarrollo Económico, en Madrid España, Diseño Estratégico de Campañas Electorales, Universidad Autónoma de Santo Domingo UASD, Latín American Political Marketing, University of Miami Florida



Valdez ha tenido también una dilatada experiencia laboral en los diferentes niveles de la actividad privada, hasta la condición de propietario de su propia empresa. De 2007 a 2016 ha ejercido la asesoría privada en el área empresarial.



Eduardo (Yayo) Sanz Lovatón, Director General de Aduanas



Graduado en Derecho de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y Doctorado en Derecho Internacional Privado en el Centro de Estudios Estratégicos y Diplomáticos de Paris, Francia. Realizó estudios en Derecho Civil de la Universidad de Paris II, Pantheon-Assas. Egresado del programa “Libre Comercio en Las Américas” organizado conjuntamente por el Instituto Baker para Políticas Públicas de la Universidad Rice, Houston Texas y la Organización de Estados Americanos (OEA). Sanz Lovatón también es egresado del programa de Liderazgo Profesional del National Democratic Institute (NDI), Washington, D. C.



Ha desarrollado una larga trayectoria en la fundación y dirección de asociaciones sin fines de lucro en beneficio de la sociedad dominicana en el país y el exterior. Se destaca como fundador de las asociaciones Juventud y Desarrollo, de Estudiantes Dominicanos en Francia, de Juristas Dominico-Franceses, de Estudiantes de Derecho PUCMM-RSTA.



Ha sido columnista de los periódicos Listín Diario, El Caribe y Hoy. Ha publicado el libro “Relatos de París”, sobre las principales vivencias de un diplomático y estudiante en la capital francesa. También es autor de varios ensayos que estudian la problemática del Derecho de la Competencia y las legislaciones de Propiedad Intelectual. Fue galardonado con el Premio Nacional de la Juventud en el año 2003, renglón Liderazgo Profesional.



Fue designado en el año 2000 como secretario de la legación diplomática dominicana ante la República Francesa, cargo que desempeñó hasta julio del año 2002. A nivel profesional, se ha desempeñado como consultor legal de la Gerencia de Defensa a la Competencia y Protección al Consumidor en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL) del 2002 al 2006. Desde el año 2004 hasta los actuales momentos se desempeña como Socio Gerente de la firma de abogados STAFF LEGAL. En el campo académico ha desarrollado una labor docente como catedrático del Derecho Civil en las universidades: Pontifica Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), UNIBE, APEC y UASD.



Su carrera política lo ha llevado a trabajar como vocero de candidatos presidenciales. Fue Director Político de la campaña de Luis Abinader. También Director de Campaña de Carolina Mejía en su candidatura por la Alcaldía del Distrito Nacional. Actualmente es el Secretario Nacional de Finanzas del PRM.





Federico Franco – Viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad



Es ingeniero industrial, con experiencia en empresas nacionales e internacionales. Tiene más de 27 años vinculado de manera activa al sector medioambiental, fomentando el ecoturismo internacional y despertando conciencia, respeto y preservación de nuestros recursos naturales. Trabajó en la conformación de la primera Asociación de Guías del Parque J. Armando Bermúdez, y bajo su gestión se consolidó el diseño y aprobación de la planta de tratamiento de la zona sur de Santiago. En el 2016 creó la Fundación Sociedad en Revolución (SER), organización sin fines de lucro, cuya misión es colaborar en el rescate del medioambiente, elevar el nivel de conciencia del individuo como ente generador de cambios.



Milagros De Camps, Viceministra de Cooperación Internacional



Es abogada. Tiene una maestría en Gestión Ambiental por la Universidad de Yale, Estados Unidos, y una maestría en Derecho por la Universidad de Boston. Ha trabajado como asesora en Financiamiento Climático y Políticas Públicas, en el Global Green Growth Institute (GGGI), de México, y como asesora legal del Green Climate Fund (GCF) en Corea del Sur.



Es investigadora, docente, y ha publicado dos libros y varios artículos tratando los temas de Cambio Climático y Sostenibilidad. Ha sido reconocida por organizaciones ambientales como la Asociación de Derecho Ambiental de Yale (YELA) en la categoría de liderazgo.