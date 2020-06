VIDEO: Leonel juramenta a Tony Batista y otros dirigentes en la Fuerza del Pueblo

View this post on Instagram

El candidato presidencial de Fuerza del Pueblo (FP) y partidos aliados, Leonel Fernández, tomó juramento en Valverde al expelotero de Grandes Ligas, Tony Batista, quien junto a otros dirigentes pasaron a formar parte de las filas del partido que lidera el expresidente dominicano. #RDDecide2020 #RDDecide #Noticentro