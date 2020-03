View this post on Instagram

El expresidente Leonel Fernández, felicita al pueblo dominicano por acudir a las urnas en las elecciones municipales de este domingo. Fernández habló tras ejercer su derecho al voto en la escuela República Dominicana, en el sector Villa Juana. #RDDecide2020 #EleccionesMunicipales2020 #GrupoMediosTelemicro #Noticentro