Leonel asegura esa su partido subirá escalinatas del Palacio Nacional

SANTO DOMINGO -El candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, aseguró en esta ciudad que con parto normal o con cesárea, esa organización política ascenderá a las escalinatas del Palacio Nacional.

El ex presidente Fernández, indicó que el próximo 5 de julio la Fuerza del Pueblo cumple 9 meses de formación y que nacerá para dirigir los destinos del país y frenar un Gobierno que no respeta la Constitución Dominicana, que no tiene límites que ha tronchado las libertades de los dominicanos.

Fernández quien juramentó cientos dirigentes en esa organización política, entre los que se destaca el ex alcalde del municipio de la Ciénaga Kelvin Féliz del PRD.

El ex mandatario indicó que la República Dominicana va hacia una deriva y citó como ejemplo que a tres semanas de unas elecciones presidenciales el Gobierno del presidente Danilo Medina ha troncado la libertad de movimiento, transito, reunión, siendo a su juicio las elecciones la mayor expresión de libertad democráticas.

Indicó que estas acciones de tronchar as libertades son realizadas por el oficialismo para beneficiar a su candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“ Con todos esos recursos del estado de emergencia nacional que han utilizado a favor del candidato del PLD, debería tener un 99% en las encuestas, sin embargo el penco va ocupar el tercer lugar en las elecciones de julio” Declaró Leonel Fernández.

Asegura esta vez PLD no podrá repetir en Jaquimeyes el fraude del 6 de octubre.-

El ex presidente de la República y candidato a la misma posición, , aseguró en esta provincia que la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no volverá hacer en el municipio de Jaquimeyes el fraude que hicieron en el pasado proceso interno de esa organización política el día 6 de octubre.

Fernández, quien realizó un amplio recorrido por diversos municipios de Barahona, indicó que el fraude que le hicieron en Jaquimeyes no se volverá a repetir.

El ex mandatario encabezó en el municipio costero de Enriquillo la juramentación de cientos de dirigentes al partido Fuerza del Pueblo, a si como también la inauguración del local esa organización política.

“Esta vez no se va votar hasta las dos de la madrugada en Jaquimeyes, esta vez no van a cambiar los votos de Jaquimeyes” Expresó el ex presidente del PLD ante la dirigencia que le acompañaba.

El también presidente del partido Fuerza del Pueblo afirmó que la meta es lograr dos millones de votos en las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio por lo que recorrerá los 158 municipios del país.