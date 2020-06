SANTO DOMINGO, D.N.- La representación de jugadores de origen dominicana la NBA ha ido en escala, pero hay un atleta que viene subiendo con fuerza demostrando su gran talento y agilidad con el balón.

Se trata de Koby Brea, la nueva promesa del baloncesto, no solo para República Dominicana, sino para América Latina, pues desde ya, lo proyectan como uno de los mejores prospectos universitarios en los Estados Unidos.

El novel jugador de 6 pies 7 pulgadas de estatura, nacido en Washington Heights, Alto Manhattan, Nueva York el 06 de noviembre de 2002, cuyos padres son dominicanos, recientemente concluyó la escuela, y debido a su talento le ofrecieron becas completas en varias casas de altos estudios por lo que pudo escoger dónde quería jugar, y lo hará en Daytona University, Ohio, con su mira en lograr en un futuro cercano formar parte de la NBA.

Especialistas deportivos valoran el estilo de juego de este joven escolta y armador como el de la leyenda Larry Bird, sin mucho ruido, elegante, con un lance de tres cortante y un corrido veloz, que cubre gran espacio de la cancha, en definitiva, “un juego muy limpio”.

En representación del país de sus raíces, Koby Brea fue parte de la selección U-17 de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal) el año pasado, donde promedió 9.2 puntos por partido (PPJ), 4.6 rebotes (REB) y 2.8 asistencias (AST).

En tanto, en bachiller, en la Monsignor Scanlan High School, en Bronx, tuvo un impresionante promedio de 20 puntos por partido, 8.0 Rebotes y 6.0 asistencias. Con su actuación, se ganó el reconocimiento como el Atleta del Año 2020, en High School.

En su adolescencia aprovechó los consejos de su mentor y su padrino, el ex NBA dominicano, Luis Felipe López durante las prácticas en su programa de entrenamiento, ahora sigue desarrollando lo aprendido ayudado de su buen físico y autenticidad.

EL atleta resaltó que: “mi motivación para practicar esta disciplina provino de mi padre, Stephan Brea, quien jugó en la Republica Dominicana y me llevaba de niño a sus juegos, en los que hacía equipo con Luis Felipe López”.

“Entre de los jugadores que admiro están el fenecido Kobe Bryant (que descanse en paz); Devin Booker, Giannis Antetokounmpo, y claro, los dominicanos Al Horford y Karl Towns”, expresó Brea, quien subrayó que a parte de la disciplina que ama, le gusta, cuando tiene la oportunidad, hacer obras de caridad en su comunidad, mentoreando a los niños y distribuyendo comida para los menos afortunados.

“En medio de todo lo que ha estado sucediendo en el mundo, he estado tratando realmente de no perder el enfoque de mis sueños”, afirmó Brea, quien posteó un impactante video en sus redes sociales que denota la situación por la pandemia, en el que afirma “Tengo algunos negocios no terminados que resolver”, agregó.

En el audiovisual motivacional, en el que cruza todo Nueva York dribleando un balón, resalta que: “no porque un sueño haya sido truncado significa que se haya detenido. Dicen que si lo idealizas o lo tienes en tu cabeza puedes lograr cualquier cosa, creo que no hay barreras que se interpongan”.

En fin, hay que darle seguimiento a esta nueva promesa del básquetbol, y no olvidarnos de su nombre, que, según su proyección, sonará mucho los próximos años.