Juan Cohen: “Es una locura se permita más de 50 delegados en una mesa de votación”

SANTO DOMINGO.- “Es una locura que se acepte participen más de 50 delegados en una mesa de votación, y más cuando se debe mantener el distanciamiento ante la actual pandemia por el coronavirus”.



Así deploró Juan Cohen, aspirante presidencial por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), la decisión de las autoridades faltando solo días para las elecciones presidenciales y congresuales del 5 de julio, lo que pudiera traer el caos y un posible tsunami del Covid..



“Sabemos que no deben estar personas aglomeradas, y es una locura que se permita tantos delegados juntos en una sola mesa, eso es un atentado contra su propia salud y las de los demás porque pudieran resultar contagiados”, externó.



Cohen manifestó que ahora es que se debe tomar más medidas preventivas debido al aumento en las últimas semanas de la cantidad de contagiados por Covid-19, que sobrepasa ya los 30 mil afectados y más de 700 fallecidos.



En tanto, sobre el voto en el exterior, criticó que los tribunales electorales responsables no se pusieran de acuerdo para determinar si no era factible realizar los comicios, aun con países donde no se permitirá ejercer sufragio por las medidas contra la pandemia, y/o que votantes no puedan ejercer su derecho, porque esto pudiera provocar impugnaciones y conflictos de ley.



En cuanto a su proyecto presidencial, indicó que “el país tiene el gran momento para decidir continuamos como vamos, sin destino. Los partidos mayoritarios ahora lo que están es una guerra de quién tiene más o menos narcotraficantes. Por ahí la ciudadanía debe medir lo que le conviene”.



“Si queremos seguir con corrupción, si queremos continuar con narcotraficantes, con la inmigración ilegales. Si nosotros deseamos seguir con una educación deprimente, ahí están las opciones con los mismos partidos de siempre, pero, si queremos estar representados de una verdadera transformación de nación, nuestro proyecto en el PNVC cuenta con un verdadero plan de gobierno con cabeza y corazón”, planteó el presidente del Partido Nacional Voluntad Ciudadana.



Al ser entrevistado en el programa Transparencia Informativa, por Hilando Fino TV, el candidato presidencial del PNVC resaltó que, durante su recorrido por diferentes provincias, sus propuestas, que priorizan la salud, educación, la vida y la seguridad ciudadana, entre otras, marcan un destino al país, y estas son “nuestra onda contra los partidos Goliat”.