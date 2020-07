Jóvenes empresarios del PRM solicitan prórroga de la DGII

View this post on Instagram

Un grupo de jóvenes del PRM solicitó hoy a la Dirección de Impuestos Internos, otorgar una prórroga al sector empresarial y comercial en el pago de los impuestos. Raymon Rodríguez, presidente del Movimiento Sub25, agregó que la fecha límite otorgada por la DGII vence el 29 de julio. Te ampliamos a las 2pm en nuestra primera emisión. #Noticentro #TelecentroCanal13 #JovenesEmpresario #DGII