José Tomás Pérez: «Margarita Cedeño no vino al mundo para ser la sombra del hombre»

SANTO DOMINGO.-El miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), José Tomás Pérez, aseguró este martes que Margarita Cedeño no vino al mundo para ser la sombra del hombre.

“El machismo asfixiante y la misoginia perversa no conciben ni aceptan que una mujer pueda brillar con luz propia. No vino al mundo para ser la sombra del hombre. Lo contrario es la traición. No te doblegues Margarita. Tú eres un ejemplo de la mujer transformadora del nuevo siglo”.

Pérez se expresó en estos términos, luego del anuncio del candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo de que Margarita Cedeño seria su compañera de boleta para los comicios presidenciales de mayo del 2020.

Tomas Pérez calificó la decisión como un gran acierto por parte de Castillo.

“Mis felicitaciones a Margarita Cedeño por su escogencia como candidata vicepresidencial del PLD. Sin dudas, un gran acierto de Gonzalo”