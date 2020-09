VIDEO: Jimmy Llibre gana la tercera carrera del campeonato Porsche Sprint Challenge Central Europe

View this post on Instagram

#Deportes El piloto dominicano Jimmy Llibre volvió a conquistar la primera posición del podio, en la tercera carrera del Porsche Sprint Challenge Central Europe, que tuvo lugar este sábado en el Most Autodrom de República Checa. Jimmy corrió las 100 millas con su compañero de equipo, Mauris Marian Morosan, partiendo desde la pole position, a bordo del Porsche GT4 en el circuito de Most Autodrom de República Checa. Amplíe esta y otras noticias en el link de nuestra biografía. #Noticentro