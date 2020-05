JCE establece horario de votación para elecciones en el exterior

SANTO DOMINGO.- El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), encabezado por su Presidente, Magistrado Julio César Castaños Guzmán, aprobó este viernes la Resolución 57-2020 mediante la cual se establece la hora de votación en el exterior para las Elecciones Extraordinarias del 5 de julio, así como la Resolución 60-2020 que establece el procedimiento para la entrega de materiales y valijas electorales en el exterior para dicho proceso electoral.

En tal sentido, la Resolución 57-2020 estableció que el horario para las votaciones en las ciudades de Europa será 8:00 a.m. para el inicio y 6:00 p.m. para el término, hora local. En las ciudades de Estados Unidos será de 7:00 a.m. 5:00 p.m., hora local de cada ciudad.

En el caso de Puerto Rico, Panamá y las Islas del Caribe, en las cuales el horario es el mismo que en la República Dominicana, estableció que las votaciones se lleven a cabo en el mismo horario que el indicado en la ley para el ámbito local, es decir, de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

De su parte, la Resolución 60-2020 dispuso modificar el plazo contenido en el artículo 101 de la Ley No. 15-19 Orgánica de Régimen Electoral, la cual establece que los materiales electorales deben ser retirados por los presidentes y secretarios de cada colegio electoral con no más de cuatro y no menos de dos días antes de las elecciones, para que en el caso de los colegios en el exterior dicha entrega se realice del 1 al 3 de julio en los casos que fuere posible. Sin embargo, la entrega será realizada el mismo día de las elecciones, el 5 de julio, en el recinto de votación correspondiente, por lo menos dos (2) horas antes del inicio de las votaciones.

La Resolución 60-2020 estableció también que los materiales electorales sean revisados acorde con lo que establece el artículo 100 de la referido Ley que dispone que los presidentes y secretarios de colegios procedan a la verificación y revisión como establece el instructivo sobre manejo y entrega de los mismos, cerrándose la valija con la presilla de seguridad correspondiente, la cual será abierta al momento de la instalación del Colegio Electoral el día de las elecciones.

Luego de revisados los materiales electorales por presidentes y secretarios de colegios, estos quedarán en poder de la Oficina Coordinadora de la Logística Electoral en el Exterior (OCLEE), la cual los mantendrá en los locales destinados para su almacenamiento, bajo la custodia del responsable de la oficina, hasta la entrega en los recintos electorales el 5 de julio del 2020. En los casos que aplique, por razones de distancia o conveniencia, los materiales del Colegio Electoral podrán ser entregados y retirados conforme lo establece la ley y quedar en poder de los responsables de dichos colegios.

Igualmente, las valijas y materiales electorales serán retirados del lugar de almacenamiento el día de las elecciones con el tiempo necesario para garantizar su entrega oportuna en los recintos, por los facilitadores previamente asignados por cada OCLEE, quienes harán la entrega formal en manos de los miembros de los Colegios Electorales que correspondan.

Los materiales electorales serán entregados a los funcionarios de colegios que correspondan, los cuales deberán estar debidamente identificados con sus credenciales y sus respectivas cédulas de identidad y electoral.

Finamente, al cierre de las votaciones, los presidentes y secretarios de cada colegio, acompañados de los delegados de los partidos políticos que así lo deseen y del facilitador, retirarán los materiales electorales y los transportarán hasta el centro de acopio o el centro de cómputos de cada OCLEE, para su recepción y procesamiento, conforme lo establecen las disposiciones legales y reglamentaciones de la Junta Central Electoral.

El Pleno de JCE estuvo presidido por el Magistrado Julio César Castaños Guzmán, e integrado por los miembros titulares Magistrados Roberto Saladín Selin, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo, todos asistidos del Secretario General de la JCE, Ramón Hilario Espiñeira Ceballos.