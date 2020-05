Ismael Reyes afirma es un crimen llevar país a elecciones durante pandemia

SANTO DOMINGO, D.N.- El candidato presidencial del Partido Demócrata Institucional (PDI), Ismael Reyes, consideró este martes un crimen llevar al pueblo a unas elecciones el 5 de julio en las condiciones actuales causadas por la pandemia del coronavirus.

“Esta pandemia nos va a seguir castigando. Entendemos es un acto de violencia política que se va a ejercer contra el pueblo dominicano. Es un crimen contra la sociedad llevar a un pueblo a un proceso en medio de una pandemia que sigue afectando el pueblo dominicano”, manifestó Reyes entrevistado en un programa.

Afirmó que el Gobierno está dando cifras infravaloradas sobre casos de coronavirus para que haya participación en el torneo electoral.

“El COVID-19 es tema real que está afectando a nuestra sociedad. El Gobierno está presentando estadísticas falsas como un acto preparatorio para hacer que el 5 de julio la gente esté más distendida y asista al proceso”, dijo.

Advirtió que en la jornada electoral podría haber una alta contaminación de personas y si la oposición está del lado de poner vidas en peligro no la estaría apoyando porque el país por encima de cualquier proceso electoral.

Emplazó al Gobierno a colocar en primer lugar la salud de la gente y luego fijar una fecha para celebrar elecciones.

Voto en el exterior. Reyes defendió el derecho que tienen los dominicanos del exterior a votar en los comicios congresuales y municipales, y emplazó a la Junta Central Electoral a que salvaguarden esta prerrogativa de los criollos de la diáspora.

“No podemos dejarlos fuera por las medidas que toman en los respectivos países que residen. El gobierno dominicano tiene que entender que su misión es respetar el derecho de ciudadanía, derecho constitucional que establece que los dominicanos todos por igual tienen derecho a elegir y ser elegidos. Casi 596 mil dominicanos registrados en el Padrón Electoral para votar en el exterior tienen que elegir siete diputados de ultramar. ¿Qué es lo que pretende la Junta? ¿Violarles el derecho que tienen de elegir? En esos países no van a permitir que los dominicanos vayan a un proceso a aglomerarse”, expresó.

PDI, una fuerza importante en el Norte de Estados Unidos. En otro orden, Ismael Reyes destacó que en importantes comunidades al norte de Estados Unidos, como Nueva Jersey, Queens, Brookyln y otras, el PDI mantiene una fuerza importante.

No tiene alianza con otros partidos. Ismael Reyes descartó que el partido que representa mantenga alianza con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) u otra entidad, sino que lo suyo es una candidatura propia.

“No tenemos nada que ver con el PRM, nada que ver con el PLD. EL PDI está en un proyecto propio haciendo camino. Estamos enfrentando la partidocracia, no estamos desenfocados de nuestra realidad. No tenemos compromiso absolutamente con nadie que no sea el PDI y las fuerzas demócratas. Estamos haciendo camino propio”, agregó.

Calificó, en última instancia, la Ley de Seguridad Social como una “estafa” y “vagabundería” que debe ser modificada porque, lejos de beneficiar a los trabajadores, los perjudica.

“Entiendo que hay que entregar el 30 por ciento de las pensiones a los trabajadores porque ese dinero es de ellos”, añadió.