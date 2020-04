Intervienen mercado para evitar Covid-19; vendedores critican acción

BAHORUCO, NEYBA.- Patrullas de La Policía Nacional y del Ejército de Republica Dominicana (ERD), acompañadas de una comisión de la Dirección Provincial de Salud, intervinieron este sábado el mercado público de este municipio, para evitar el tumulto de personas como medidas de prevención del Covid 19, en la provincia Bahoruco.

La intervención, se produjo a las 5 de la madrugada y durante el día agentes policiales y soldados se mantienen supervisando permanentemente el lugar, donde se concentran decenas de motoconchistas y personas que acuden a los establecimientos comerciales a retirar mercancía con el apoyo que entrega el gobierno.

Los vendedores ambulantes fueron retirados de las calles que rodean el mercado y aunque algunos, se introdujeron al interior de la plaza, la mayoría optó por irse a sus casas, algunos de los cuales vinieron de otros municipios de la Región Enriquillo.

El director del departamento de la PN, Coronel Cristóbal Segura, dijo que las ventas de alimentos no están prohibidas en su generalidad, pero que aplican medidas para evitar la propagación de la pandemia.

“No es que nos oponemos a que vendan víveres, o se vendan otros productos de alimentación, lo que no permitimos es el tumulto de personas y los sábados y miércoles, si no tomamos esa medida, se produce esa situación”, expresó el alto oficial.

Vendedores rechazan medida

Los afectados, rechazaron la medida de las autoridades porque su única fuente de ingresos con la que mantienen sus familias es las ventas de alimentos y, aseguraron, que a pesar de los anuncios no son favorecidos con los planes alternativos del gobierno en medio de la amenaza de la pandemia.

“Como va a ser que no me dejan vender esos cocos, yo tengo 13 muchachos, debían dejarnos hasta las doce. A mí no me han dado ningún apoyo, usted cree que se puede comer con dos libras de arroz y una libra de habichuela”, dijo, un vendedor de Cabral que se identificó como Yeri Yeri.

“La Policía nos echó para fuera con to y venta, mire como estamos aquí cogiendo lucha, con que uno mantiene los hijos, Minerva Florián, al asegurar que no fue integrada en el programa quédate en casa.

Toque de queda

El Coronel Segura, expresó que durante el toque de queda, este Viernes Santo, detuvieron 27 personas por violar la medida del Poder Ejecutivo que busca contrarrestar el Covid 19.

Durante los recorrido, donde intervino, además, El Sargento Carlos Díaz Feliz, detuvieron 5 vehículos, una laptop, 18 motores, una bocina, 33 sillas plásticas y una mesa de dominó.

Iglesia Católica

De igual forma, ayer los agentes policiales, haciéndose acompañar de militares, restringieron totalmente el acceso a los balnearios de la provincia para evitar su uso.

De su lado, la Iglesia Católica, en esta cabecera de provincia, realizó un viacrucis por diversas calles, como única actividad realizada el Viernes Santo.

Solo participó el Sacerdote de la Parroquia San Bartolomé, Luis Obispo Díaz Méndez, quien a través de un altoparlante llevaba mensajes de esperanzas y la forma de cómo prevenir el Coronavirus.

Autor: Faustino Reyes Díaz.