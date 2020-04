View this post on Instagram

Reducido a cenizas quedó la fábrica de plásticos Lin, ubicada en la calle Roresell en el sector de Bayona en Santo Domingo Oeste, luego de que anoche se incendiara. El incendio se inició alrededor de las 9 de la noche de este sábado y aún unidades del Cuerpo de Bomberos de Santo Donde Oeste y de Obras Públicas trabajan en sofocar las llamas, que amenazaba con extenderse a una zona residencial contigua. #Noticentro #Incendio #FábricaPlásticos #NoticentroFinDeSemana