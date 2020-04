Iglesia Católica hace fuertes críticas en Sermón de las Siete Palabras

SANTO DOMINGO, D.N.- Duras críticas hizo la Iglesia Católica durante el acostumbrado Sermón de las Siete Palabras que cada Viernes Santo pronuncia, pero siempre adaptado a la realidad social, política o económica que esté viviendo el país.

En estos momentos cuando República Dominicana esta combatiendo la pandemia del COVID-19 la primera palabra dice padre perdónalos, porque no saben lo que hacen, aquí el religioso que leyó la reflexión hizo énfasis en la dependencia que tiene un ser humano del otro para no resultar afectado con el virus que ni siquiera permitió que los feligreses acudirán a los templos está Semana Santa.

“En plena cuarentena doméstica y sin poder salir a la calle, comenzamos a valorar la realidad de la vida familiar”.

2-Hoy estarás conmigo en el paraíso

En esta palabra las críticas fueron para quienes roban gallinas y van presos, mientras otros roban millones y no les pasa nada. «Otros son asesinos porque matan para robar un celular, a estos se asemejan los que roban millones. Los dos tipos de ladrones matan: unos en el momento, otros a largo plazo».

En cambio en la tercera palabra, He aquí a tú hijo:he aquí a tu madre, el padre Abraham Apolinario dijo que la pandemia del coronavirus desveló las precarias condiciones en las que viven la mayoría de los dominicanos, con un servicio de salud precario por la baja asignación presupuestaria a ese sector.

4-Dios mío, Dios mío, por qué me has abandonado? Es la cuarta palabra, la crítica aquí fue para los que en medio de esta crisis, no han perdido oportunidad y “haciendo gala de todo tigueraje y marrullería, no se les ha apretado el pecho para procurarse sórdidas ganancias a partir del sufrimiento de quienes están postrados ante esta pandemia”.

5-Tengo sed (Juan 19,28) en esta quinta palabra según la iglesia católica aún persiste en la sociedad la necesidad de Cristo de saciar su sed. Esta vigente en cada dominicano que herido y frustrado en su día a día padece la falta de una verdadera democracia que los represente a todos con igualdad y transparencia. Además la población no deja de calmar por una real mejoría que garantice sus necesidades más básicas tales cómo alimentación, educación, justicia, vivienda digna y empleos.

Todo está consumado (Juan 19,30) en el Sermón de las Siete Palabras también hubo espacio para defender la labor pastoral del la iglesia, en esta sexta palabra la reflexión fue la siguiente «Nuestro país, el mundo, toda la tierra y cuantos la habitan lloran y sufren en estos días».

7-Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu (Lucas 23,46)

Así exclamó Jesús antes de ser crucificado. Esta reflexión estuvo a cargo de Francisco Ozoria Acosta, Arzobispo Metropolitano de Santo Domingo y dijo que siempre le ha llamado la atención esta séptima palabra de Jesús en la cruz.

«Me llama la atención porque humanamente no se entiende que un ser humano que está agonizando, en el último minuto de su vida, pueda gritar “con voz fuerte”: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», dijo.

“Estamos viviendo una experiencia de prueba y de dificultades. Una experiencia en la cual tenemos que confirmar nuestra fe y nuestra confianza en Dios» resaltó Ozoria Acosta.