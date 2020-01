Hoy se conmemora el 207 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte

SANTO DOMINGO.-Hoy se conmemora en país, el 207 aniversario del natalicio de Juan Pablo Duarte, ideólogo y fundador de la República Dominicana.

Duarte nació el 26 de enero del 1813, y era hijo de Juan José Duarte, de nacionalidad española y de la criolla Manuela Diez.

Su bautizo se realizó el 4 de febrero del 1813, en la iglesia de Santa Bárbara, en Santo Domingo.

Duarte desde niño, siempre tenía el ideal de libertar su tierra del yugo haitiano, así que junto a Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez, conformaron en el 1838, una sociedad secreta denominada, La Trinitaria.

En el 1844 obtuvo el rango de general del Ejército Dominicano, materializado aún más sus ideales independentistas.

La Trinitaria estaba formada por un grupo de audaces jóvenes, se encargó de promover y organizar la lucha que culminó con la proclamación de la independencia

El juramento trinitario muestra el nivel del compromiso asumido por los libertadores:

“En el nombre de la Santísima y Augustísima e Indivisible Trinidad de Dios Omnipotente, juro y prometo por mi honor y mi conciencia, en manos de nuestro presidente Juan Pablo Duarte, cooperar con mi persona, vida y bienes a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre y soberana e independiente de toda dominación extranjera que se denominará República Dominicana, la cual tendrá su pabellón tricolor, en cuartos encarnados y azules atravesado por una cruz blanca; la República establecerá su correspondiente escudo de armas. Mientras tanto seremos reconocidos los Trinitarios con las palabras sacramentales Dios, Patria y Libertad. Así lo ratifico y prometo ante Dios y el mundo. Si tal hago, Dios me proteja, y de no, me lo tome en cuenta y mis consocios me castiguen el perjurio y la traición si los vendo”.

Con la creación de La Trinitaria y de otras sociedades, como La Filantrópica y La Dramática, que promovían las ideas libertadoras, empezó una peligrosa lucha por la libertad, que cristalizó la noche del 27 de febrero del 1844, cuando fue proclamada la independencia, en ausencia de Duarte, quien se había exiliado para evadir la persecución haitiana.

Duarte murió el 15 de julio de 1876 en Caracas Venezuela, donde permaneció exiliado.