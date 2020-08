Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar aborda la Lactancia Materna en tiempos de Pandemia

SANTO DOMINGO NORTE, D.N.- El Covid-19 ha transformado toda normalidad y ha llenado de temor a muchas madres que viven el dilema de si amamantar o no a sus bebés en medio de la pandemia. Esta inquietud fue abordada en el Hospital Materno Dr. Reynaldo Almánzar (HMRA) a propósito de la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, que este año tiene como lema “Apoyar la lactancia materna contribuye a un planeta más saludable”.

“Si la madre tiene sospechas de que está contagiada de coronavirus lo recomendable es usar mascarillas, no toser encima a la criatura, si la mascarilla se le humedece cambiarla, limpiar el entorno donde se sentará a amamantar al bebe porque eso evita que si la madre tiene síntomas se los transmita al recién nacido”, expuso la enfermera docente del HMRA, Felícita Suriel, durante la charla titulada “Lactancia Materna en tiempos de Pandemia”.

Por disposición del director del HMRA, doctor Rafael Draper, y cumpliendo el protocolo para evitar el contagio de Covid-19, el centro de salud inició este lunes una serie de charlas orientadoras en favor de las usuarias sobre la importancia de amamantar a sus bebés.

El doctor Draper recordó que la lactancia materna es un vínculo de amor que fortalece la relación madre-hijo y que genera beneficios múltiples para ambos.

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se centra este año en el impacto de la alimentación infantil en el medio ambiente y el cambio climático, y ante ese escenario la charlista Felícita Suriel dijo que hoy más que nunca es necesario orientar bien a las madres sobre las medidas de prevención establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como son la higiene y lavarse las manos con frecuencia.

Recordó que el sistema inmunológico del bebé se fortalece cuando es amamantado y que además lo protege de infecciones, de los cólicos, estreñimiento y la obesidad. Dijo que para las madres también hay beneficios, ya que las ayuda a bajar de peso, a espaciar los embarazos, disminuir el riesgo de sangrado después de la cesárea, a dedicarle más tiempo al recién nacido.

“Lo importante es que todavía no se ha comprobado que la leche materna transmita el Covid-19, los estudios no han concluido eso, por lo que hay que amamantar a los bebés y así las familias pueden ahorrar recursos económicos porque no tienen que comprar leche”, agregó.

Amamantar una relación ganar-ganar

La doctora Noheli Ogando explicó que en el caso de las madres que amamantan, este acto las protege de contraer algunas enfermedades como son el cáncer de mama, además durante la lactancia la mujer consume más calorías, lo que la ayuda a recuperar su peso habitual más rápido.

Señaló que desde el punto de vista psicológico la experiencia de amamantar es una vivencia que le permite a la madre compartir con el hijo momentos de placer y bienestar, haciendo que sea más intenso el vínculo afectivo con su bebé.

«También le va creando sentimientos de seguridad que se traducirá a medida que crece en una mayor confianza en sí mismo” concluyó la doctora.