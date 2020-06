Hospital Infantil Reid Cabral realiza alrededor de 12 mil transfusiones sanguíneas al año

SANTO DOMINGO.-El Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral realiza alrededor de 12 mil transfusiones de sangre al año, siendo el 40 % de la demanda para los pacientes hemato oncológicos, seguidos de hospitalización con 25%, Unidad de Cuidados Intensivos, 20% y emergencias 14%.



Los datos están contenidos en un análisis estadístico de las transfusiones hechas en el centro pediátrico de referencia nacional, en el primer trimestre del 2019, a través de los registros del Banco de Sangre del centro.



De acuerdo al estudio, el 92% de las transfusiones son de sangre completa, el 7% de plaquetas y el 1% plasma.



En ocasión de conmemorarse el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre y ante la gran demanda de sus derivados para tratar distintas enfermedades en los niños, la médico hematóloga pediatra, Dominga Reyes exhorta a la población a continuar con la donación del producto sanguíneo de manera solidaria, cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas en medio de la pandemia de Covid-19.



Reyes dijo que el hospital pediátrico cuenta con un Banco de Sangre con los más altos estándares de calidad, donde se procesan los distintos productos de la sangre, como plasmas, glóbulos rojos y plaquetas.

El centro además organiza jornadas de donación a los fines de satisfacer la demanda.



Mitos alrededor de la donación

Las mujeres no pueden donar? Si, pueden donar cada 4 meses.



Durante la menstruación no se puede donar? Si. Se puede, a menos que padezca de menstruación irregular y abundante.



Tomar tragos sociales me impide donar?. Solo si lo has hecho antes de las 24 horas de la donación.



Los menores de edad no pueden donar? Solo pueden donar entre 16 y 18 años con autorización de los padres y tras someterse a la evaluación de todo el proceso.



Ser vegetariano me prohíbe donar? No. Si te someten a análisis y no tienes anemia puedes donar.