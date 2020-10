Hoepelman muestra preocupación por cantidad de desparecidos y ejecuciones extrajudiciales

SANTO DOMINGO.-El abogado José Martínez Hoepelman mostró hoy su preocupación por la gran cantidad de personas declaradas como desaparecidas y víctimas de ejecuciones extrajudiciales y la ausencia de un programa serio desde el Estado para dar con su ubicación.

Martinez Hoepelman reveló que en la actualidad existen 104 expedientes en manos de las autoridades competentes para investiga las desapariciones, mientras que los familiares de los afectados ven pocas esperanzas de que esos casos sean resueltos.



El aspirante a dirigir la Defensoría del Pueblo indicó que “es necesario sacar de la angustia a los familiares cuyos parientes salieron de sus casas un día, y aún esperan sus retornos”.



Adelantó que desde la Defensoría del Pueblo iniciará procesos de investigación para que cada uno de los casos tengan respuestas a los familiares que se gastan sus vidas, dinero y salud, tratando de ubicar a sus parientes”.



Sobre las ejecuciones extrajudiciales indicó que “es necesario castigar a los culpables de esas muertes paguen ante la justicia, porque de esa forma se va creando un verdadero Estado de derecho”.



Entrevistado en el programa Dominicana Buenas Noches, que produce y conduce la periodista Lorenny Solano, el profesional del Derecho y que se transmiten por RNN, Canal 27.



“A mí me hubiese gustado ver al Defensor del Pueblo referirse al cierre de los tribunales o el día del cierre de las elecciones municipales pronunciarse al respecto y tratar de llevar paz a la ciudadanía, pero eso no ocurrió, tenemos seis meses con el Poder Judicial cerrado, siete meses de la suspensión de las elecciones y no escuchado ningún pronunciamiento.



Considera que mantener la justicia maniatada es un daño irreversible a muchos ciudadanos.

José Martínez Hoepelman promueve la teoría de que para reclamar derechos no hay que vulnerar los derechos de otros y ese es el legado que piensa dejar si el destino lo coloca en la Defensoría del Pueblo, una meta que se fijó desde finales del 2018.



Explicó que asumir el compromiso de la Defensoría del Pueblo implica renunciar a toda actividad remunerativa, no porque quiera, sino porque así lo manda la ley.



“Para mi la defensoría del pueblo es un lienzo en blanco, es una entidad que debe llegar al corazón de los dominicanos y debe formar parte de cada uno de ellos, el defensor del pueblo debe ser un aliciente para los dominicanos, debe ser una voz, un refugio que hoy en día lamentablemente no tenemos, no por una mala gestión sino por lo pequeñito que es el defensor del pueblo por los pocos años que tiene”, manifestó.



Hoepelman dijo que se siente extremadamente satisfecho de lo que ha hecho hasta este momento y afirma estar comprometido con este país. Afirma que lleva 21 años envuelto en la justicia y que “para mí este tramo de mi carrera es llevar a nivel máximo lo que hago en mi vida privada.