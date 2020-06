Hija de George Floyd ahora es accionista de Disney

Gianna Floyd, la hija de seis años de George Floyd, ha recibido una gran cantidad de regalos en las últimas semanas y ahora se suma uno nuevo; es accionista de Disney.

La niña recibió el particular obsequio de parte de la cantante Barbara Streisand el sábado.

En su cuenta de Instagram, la menor compartió imágenes en las que muestra los documentos que le mandó Streisand por correo, además de dos de sus discos “My Name Is Barbara” y “Color Me Barbara”.



«Gracias @barbrastreisand por mi paquete, ahora soy accionista de Disney gracias a ti», escribió la menor junto a la imagen en la que se le ve muy sonriente.

No se especificó la cantidad de acciones que tiene Floyd. Sin embargo, se conoce que las inversiones en el parque de diversiones generan buenas ganancias. Por ejemplo, de acuerdo a información reciente publicada en CNBC $1,000 en inversión en Disney puede crecer hasta 370%. Así, $1,000 se convierten en $4,600 en 10 años.

La semana pasada, Gianna recibió una beca completa para la Universidad del Sur de Texas en Houston para utilizarla si así lo decide.