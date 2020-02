Gedeón Santos sale de las filas del PLD

SANTO DOMINGO.-El dirigente peledeísta Gedeón Santos renunció a su militancia en del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Según Gedeón, “los “clientes” sustituyeron a los militantes y los inversionistas políticos a los dirigentes formados, lo que traía el predominio del clientelismo y el rentismo en el partido que fundara Bosch. En ese punto, el PLD se convirtió en un “partido franquicia” donde imperaba la transacción y la inversión mercantilista entre los diferentes “concesionarios” de la organización”.

En ese orden sostuvo además, “el PLD que me formó y al que por 40 años me entregué ha dejado de existir, quedando sólo unas siglas huecas perdidas en un laberinto de divisiones y de oscuridad del que no se sale jamás”.

Santos había manifestado su oposición a los aprestos de reforma constitucional el año pasado, y mostró contradicciones con el Gobierno desde su posición cuando fue embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El 16 de octubre del año pasado, Santos fue sustituido por el presidente Danilo Medina como embajador ante al OEA, y en su lugar fue designado Josué Antonio Fiallo.