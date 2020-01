Fernández Cruz, de 31 afirma niña estaba muerta cuando intentó violarla

SANTO DOMINGO.-Franklin Fernández Cruz, de 31 años de edad afirmó que intentó abusar sexualmente de la menor Yaneisy Rodríguez, pero que al momento de internar violarla, la niña ya estaba muertay aseguró que estaba borracho.

“Intenté penetrarla, pero no me entró porque ya estaba muerta cuando llegó. Yo estaba borracho cuando él me la llevó”, dijo Franklin, refiriéndose al adolescente acusado de participar en la violación sexual contra la menor y posterior asesinato.

Asimismo, asumió que él junto al joven de 16 años, cuyo nombre se omite por razones legales, golpearon a la niña y luego la abandonaron en el basurero de Los Lima.

Ambos implicados en el asesinato de la menor fueron apresados durante allanamientos en sus respectivas viviendas.