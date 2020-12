Falleció el reportero gráfico Alex Villegas a causa de cáncer de pulmón

SANTO DOMINGO.-El Círculo de Reporteros Gráficos expresó sus condolencias este viernes, tras el fallecimiento de Alex Villegas, uno de sus miembros, afectado de un cáncer de pulmón.

Villegas estaba a ingresado en el Instituto del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez Tavares (Incart), y había recibido ayer la visita de la primera dama de la República, Raquel Arbaje.

La información la confirmó la propia Arbaje, quien escribió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje:

“Amigos, anoche no pude dejar de llorar porque me entero por su hermano, que Alex Villegas; el joven quien me honró pidiéndole que le visitara, falleció. Sepa su familia, le escribí privado, que el Estado y está amiga está al servicio. Mi abrazo del alma”, indicó la primera dama.