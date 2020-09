Expresidentes de la ADP respaldan plan de educación 2020-2021

SANTO DOMINGO, D.N.- El ministro de Educación Roberto Fulcar, sostuvo un auspicioso encuentro con pasados presidentes de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), a solicitud del colectivo. Durante el encuentro los participantes conocieron el plan diseñado para el inicio del año escolar el próximo 2 de noviembre.

El grupo de ex presidentes y ex secretarios generales de los maestros mostró su satisfacción con los pasos que se han encaminado en esta excepcional situación, que busca asegurar que el servicio educativo no sea interrumpido y llegue por igual a los cerca de 2.8 millones de alumnos, garantizando el cierre, en lugar de expandir brechas sociales.

Entre los asistentes estuvieron Enrique de León, Eduardo Cuello, María Teresa Cabrera, Hilario Jáquez, Rafael Santos, Sigfredo Cabral, Olimpia Gonzales y el ex ministro de Educación Melanio Paredes.

Todos manifestaron su disposición de aportar sus mejores esfuerzos para que la circunstancia inédita y lamentable de la pandemia represente una gran oportunidad de mejora de la Educación y no un retroceso. Se trataron otros temas como la buena marcha en la relación del ministerio con los distintos sectores en el marco de la ley y la sana institucionalidad.

También se acordó continuar el abordaje de temas que contribuyan a la búsqueda del consenso para la buena marcha del sistema educativo en beneficio de todos los niños, niñas y adolescentes, y que tengan en la educación el medio idóneo y más eficaz para construir su proyecto de vida.