Exhorta a autoridades mejorar y ampliar servicios de psicología

SANTO DOMINGO.- El Colegio Dominicano de Psicólogos CODPSI sugirió este jueves a las nuevas autoridades a instalarse el próximo 16 de agosto, trabajar en la ampliación de los servicios de psicología en la Red de Hospitales Públicos, además del ámbito privado y pide a las aseguradoras ampliar la cobertura para tratar los casos de salud mental tales como las dependencias que no están establecidos en el catálogo.

Explicaron que los problemas de salud mental están aumentando de forma progresiva por lo que es necesario que se pueda desarrollar programas donde conjuntamente con la problemática de la COVID-19 se puedan abordar los problemas de ansiedad, incertidumbre desesperación y estrés psicológicos que genera en las personas el coronavirus, que incluso les puede llevar a atentar contra su vida.

En ese sentido, Amaury Ramírez, presidente del Consejo Directivo Nacional planteó tres ejes de acción que van en el orden de: establecer los servicios de psicología en los tres niveles de atención (Primer, segundo y tercer nivel), mediante el establecimiento de los protocolos de servicios para cada uno e implementar un esquema de referimientos, elevar la calidad de vida de los profesionales en el área y extender la disponibilidad de servicios a la población.

“Nuestra propuesta va en el sentido de que mejoren los servicios de la psicología. Principalmente, frente a esta pandemia, donde se prevé que en los próximos meses tendremos momentos de muchas dificultades ya que podrían aumentar los problemas de salud mental y se va a requerir de una respuesta oportuna. Por lo que es necesario evaluar la demanda, la calidad de los servicios y la disponibilidad en los diferentes centros de salud, según las necesidades detectadas” dijo Ramírez.

Explicó, que el presidente electo Luís Abinader, en su plan de Gobierno habla de poner en marcha la estrategia de Atención Primaria la cual implica una atención integral en y el tema de salud mental es de vital importancia y esperan que las nuevas autoridades de salud pongan atención a las dificultades que enfrenta el área de la psicología.

El CODPSI en su propuesta a las nuevas autoridades de salud indica que el esquema de contratación debe estar basado en concurso público, y el CODOPSI con voz y voto dentro del proceso, para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 22-01, que crea el Colegio Dominicano de Psicólogos (CODOPSI).

Además, la capacitación a todos los psicólogos sobre protocolos de atención y sistema de referimiento. Adecuación de los espacios de trabajo para los profesionales de la psicología. Y como tercer eje sugieren una compensación, a través de un sistema de escalafón salarial por nivel de atención. También, la aplicación programas de incentivo por antigüedad en el servicio y capacitación.

El presidente de CODOPSI estuvo acompañado de Holando A. Gesaldo De La Cruz y Hanoy Vargas Hernández, Jairo R. Mercedes, Rosalba Roselia Jiménez Martínez, miembros del Consejo, quienes expusieron sobre la problemática que enfrenta la población en relación a la salud mental durante la pandemia y la post pandemia. Salud mental de niños, niñas y adolescentes, incremento abuso de bebidas alcohólicas adulteradas y sustancias psicoactivas y la limitación de cobertura para tratar las dependencias.

“El Plan Básico no cubre servicios de atención psicológicas ni herramientas diagnósticas dentro de la psicología, el profesional de esta área recibe apenas 280 pesos por consultas, por tanto el usuario debe pagar el 90% de los costos. Y no todos los temas de salud mental están incluidos como los programas de rehabilitación, y desintoxicación que no están contemplados” expresaron.

No obstante, las autoridades del Colegio Dominicano de Psicólogos CODOPSI, quienes ofrecieron una Rueda de Prensa en modalidad virtual, agregaron que están a la disposición de las nuevas autoridades a fin de que juntos puedan trabajar por la salud mental de la población y la dignificación de los profesionales de la Psicología, ya que no buscan solo llevar las denuncias y exigencias, sino hacer los aportes necesarios para mejorar el ejercicio de esa profesión.