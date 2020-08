Ex candidato a diputado Abraham Cid deplora decisión TSE rechaza solicitud aplicación de ley

SANTO DOMINGO – El ex candidato a diputado nacional por el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC), Abraham Cid deploró la decisión del Tribunal Superior Electoral (TSE) que, mediante una sentencia, rechaza el reclamo que hizo sobre la aplicación de la ley en cuanto la división de votos que lo dejó fuera de la contienda.



Expresó que las cortes y autoridades electorales debieron ser justos, aplicar y cumplir la ley de manera adecuada.



Cid reclamó que a los jueces del TSE les faltó transparencia y fallaron en contra de lo que establece las leyes, ya que la Junta Central Electoral (JCE) no aplicó la correcta distribución de los votos a los diputados nacionales tal como lo refiere el artículo 269, de la Ley del Régimen Electoral vigente No. 15-19, que trata los Criterios para la adjudicación de los cargos electivos del diputado nacional. Además, el aspirante deplora que le han rechazado los tres recursos que ha sometido ante esa situación.



“El TSE le falto transparencia, responsabilidad y ética profesional, le quitaron al PNVC la oportunidad de llevar al Congreso sus ideas de reformas políticas”, explico el ex candidato.



Agregó que a la corte electoral se le olvidó que en el dispositivo sentencia TSE-705-2020 del expediente TSE-479-2020, donde “ellos expresaron que constituía una cuestión de legalidad ordinaria y que por lo tanto no podía ser atendida por una acción de amparo, entonces nosotros sometimos el Expediente TSE-541-2020, conforme a la ley y en el plazo estatuido de 24 horas, pero el TSE se le extravió la Resolución 068-2020, por lo que ellos nos lo hicieron saber en el Dispositivo sentencia TSE-771-2020 y que expresaron que no podían fallar porque no habíamos aportado copia de esa Resolución 068-2020, en virtud de ese dispositivo sabíamos que habíamos llegado a lo que consideramos Crónicas de una muerte anunciada”.



El joven político exclamó que, aun así, “sometimos el Expediente TSE-621-2020 con todas las copias y resoluciones solicitadas, pero el TSE una vez más falló en contra de la voluntad del pueblo y emitió el Dispositivo sentencia TSE-844-2020, con el cual decía que habíamos violado el plazo de 24 horas. El TSE debería revisar más sus archivos y su accionar”.



Abraham Cid explicó que nunca tuvo intenciones de solicitar nulidad de la Resolución 068-2020 en totalidad, sino que fuera declarada nula de manera parcial en su parte de diputados nacionales electos, ya que considera que están mal distribuidos, tal cual pueden evidenciar en sus tres recursos.



Tras lo ocurrido, estudia llevar el caso al Tribunal Constitucional.



“La JCE ha hecho una mala interpretación de la ley, pues el diputado nacional se favorece con la sumatoria de los votos congresuales, tanto del nivel senatorial como de los diputados, así como las alianzas que estos han firmado”, explica el ex aspirante a la diputación nacional.



“El TSE ha violentado la ley, se ha confabulado con sectores poderosos y ha obviado su verdadera esencia de velar por las leyes electorales y fallar conforme a las leyes”, manifestó..



El ex candidato volvió a resaltar que en la Resolución No. 58-2020 sobre Votación y Resultados Separados entre Niveles de Elección en las Elecciones Generales Extraordinarias del 5 de julio de 2020, la JCE hace la separación de los niveles de elección senatorial y de los diputados, a pesar de que ambos son congresuales o congresionales (como lo refiere el Reglamento), y en su parte dispositiva esta Resolución no solamente hace la separación de estos niveles, sino que además establece que con la boleta de los senadores se estarán escogiendo conjuntamente los diputados ante Parlamentos Internacionales (los cuales siguen siendo diputados), y, por otro lado, la boleta del nivel de los diputados donde establece que con esta se escogerá conjuntamente a los Diputados Nacionales por Acumulación de Votos, por lo que la misma Junta se contradecía al hacer esa división, que solo favorece a los partidos mayoritarios.



Abraham Cid reclamó que entiende que la JCE no puede derogar artículos de la Ley Electoral y de la Constitución mediante Resoluciones.

“El pueblo deseaba seguir confiando en esos organismos, pero el TSE les falló”, expresó.