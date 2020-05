Entre la vida y la muerte hombre que intentó divisarse luego de pensar que mató su mujer

NEYBA.-Se debate entre la vida y la muerte en el Hospital Regional Jaime Mota, en Barahona, un hombre que intentó suicidarse luego de dispararle dos veces a su exmujer y creer que la había matado.

Se trata de Raulin Jiménez Santana, de 26 años, quien celoso disparó un arma de fuego contra su exconcubina, Jesica Suarez, de la misma edad, la tarde de este viernes en su residencia del Barrio Puerto Plata de Neyba.

Según la Doctora que prestó los primeros auxilios a la pareja en el Hospital San Bartolomé, Wendy Herasme, Jiménez Santana, recibió un disparo con entrada y salida en el tórax, que se lo habría ocasionado luego de herir a la madres de sus dos hijos de 3 y 6 años de edad.

Mientras, Jessica Suarez, fue alcanzada por una bala en el hombro izquierdo y otra en el glúteo derecho con entrada y salida. Su agresor también la hirio con arma blanca en el cuello, según diagnosticó la profesional de la medicina.

Ambos fueron referidos al Hospital Jaime Mota, debido a su estado de salud. Según informaron en el centro asistencial al Periodista Paul Megui, Raulin Jiménez, se encontraba en estado de gravedad y lo iban a intervenir quirúrgicamente,

Testimonios.

Julia Cuevas Florián, dijo que el problema se generó por celos porque su nieta Jesica Suarez llevaba 20 días separada pero que el marido siempre visitaba la casa.

Al enseñar el lugar en el patio de su residencia donde ocurrió la tragedia, Cuevas Florián, indicó que el supuesto agresor intentó irle encima y que cuando ella reaccionó se disparó con su propia arma.



“Ella me dijo que se iba a sentar delante de la casa. Iba ella delante y el detrás con su pistola y solo oí el disparo y cuando ella me grito: mamá me mataron y corrió donde estaba y la encontré tirada en el suelo”, dijo la anciana.

Por: Faustino Reyes Díaz