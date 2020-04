Encuesta revela sentir ciudadano ante crisis sanitaria

SANTO DOMINGO.-Encuesta revela el sentir de los dominicanos sobre el manejo de la crisis sanitaria y el posicionamiento

político de los candidatos presidenciales.

La firma encuestadora Global Trend Research publicó hoy los resultados de su último estudio de opinión realizado en la República Dominicana, en el que presenta un panorama general de la situación actual del país.



La encuesta, realizada mediante una investigación cuantitativa de 1,200 entrevistas telefónicas a nivel nacional refleja diferentes escenarios tanto en el aspecto político, social, salud, económico, entre otros.



El estudio revela que el 71.1% valora de forma negativa las medidas y el manejo por parte de las autoridades para evitar la propagación del Covid-19, el 25.9% entiende que han sido efectivas y el 3.0% dice no saber.



En cuanto a las medidas económicas adoptadas por el gobierno para paliar los efectos de la crisis sanitaria que afecta a la República Dominicana, el 59.9% las desaprueba y el 36.8% las aprueba.



En el aspecto económico, el estudio refleja que el 68% de los consultados consideran que el país va por un rumbo equivocado, frente a un 32% que opinó que está siendo conducido de forma correcta. Mientras que en términos personales, un 69% de los dominicanos entienden que su situación personal ha empeorado, frente a un 31% que entiende lo contrario en comparación con los últimos 4 años.

En sentido general, el 71% entiende que el país se ha manejado de forma incorrecta y solo un 26% entiende que sí lo ha hecho de forma adecuada.



El sondeo también revela que si las elecciones se efectuaran en este momento, el candidato del PRM, Luís Abinader, obtendría el 43.1% de los votos; Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, un 30.4%; Gonzalo Castillo, del PLD, un 22.9% y el 3.6% está indeciso.



En tanto que el 56.8% de los entrevistados señalan que el próximo presidente de la República será elegido en una segunda vuelta electoral y el 43.2% entiende lo contrario.



En un escenario de segunda vuelta electoral, Luís Abinader recibiría un 47.9%, frente a un 44.3% de Leonel Fernández y un 7.8% de indecisos o que no votarían por ningunos de los candidatos en una segunda vuelta.



Mientras, si la segunda vuelta se dilucidara entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo, el candidato del PRM ganaría la presidencia con un 58.1%, frente a un 34.5% del candidato del PLD y un 7.4% de indecisos o que no votarían por ningunos.

Global Trend Research

En cuanto al apoyo a los partidos políticos, los dominicanos dicen que votaría en un 37.9% por el PRM; mientras que el 28.7% lo haría por el PLD; favorecería con un 18.6% a La Fuerza del Pueblo; con un 2.7% al PRSC; con el 0.8% al PRD; en tanto que el 3.1% lo haría por otros partidos y el 8.2% aún está indeciso.



En relación a la percepción pública sobre la Junta Central Electoral, un 73.1% de los entrevistados tiene una opinión negativa sobre dicha institución y más de la mitad, el 54.7%, expresa poca o ninguna confianza en el organismo electoral en la República Dominicana.



La encuesta arrojó que el 91% de la población está de acuerdo con la posposición de las elecciones presidenciales y congresuales para el 5 de julio, por la emergencia que se vive en el país a causa del virus Covid-19, un 7% dijo no estar de acuerdo y un 2% no quiso opinar.



Frente a la pregunta de cual de los candidatos presidenciales ha hecho las mejores propuestas para enfrentar la crisis del Coronavirus, el 63.1% considera que Leonel Fernández, el 28.7% entiende que Luis Abinader y el 5.2% favorece a Gonzalo Castillo.



En el marco de la actual crisis de salud y las consecuencias económicas que la misma puede tener, el 95% de los entrevistados considera que el próximo presidente de la República debe tener experiencia para hacer frente a la difícil situación que vive la nación.

Sobre el actual presidente de la República, Danilo Medina, entre los consultados obtiene una valoración personal negativa de 65%, frente a un 33% de aprobación y un 2% que reusó opinar.



Del mismo modo, el 69% de los entrevistados desaprueban la gestión de gobierno, mientras el 29% la apoya y el 2% no opinó.



Los consultados, al ser preguntado sobre los niveles de confianza o esperanza de que las cosas mejoren antes de que finalice el actual gobierno, el 64.2% dijo no tener nada o poca confianza; el 34.4% expresó tener algo o mucha confianza y el 1.4% no sabe.



La encuesta fue realizada entre el 12 al 15 de abril y tiene un margen de error de un 2.5%. El estudio fue encargado por la empresa Martorell’s Promotión Corp., ubicada en la ciudad de Miami, Florida, Estados Unidos, Phone 786 319 6034.