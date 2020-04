Encuesta revela la situación actual de RD ante pandemia del Covid-19

SANTO DOMINGO.-La firma encuestadora Market Reports, publicó hoy los resultados de su último estudio de opinión realizado en la República Dominicana, en el que presenta un panorama general de la realidad socio-política del país.



La encuesta, realizada del 25 al 27 de abril mediante una investigación cuantitativa de 1,200 entrevistas telefónicas a nivel nacional, en la que se reflejan distintos escenarios tanto en el aspecto político, social, salud, económico, entre otros.



En el estudio se índica que el 59.3% de los dominicanos consideran que la actual pandemia constituye el principal problema que afecta al país, mientras que el 54% de manera personal cree que lo es la crisis sanitaria; el 29% entiende que el desempleo es la mayor problemática, en tanto que el 19% entiende que afecta al pías.



Nuevamente la corrupción es motivo de preocupación entre los dominicanos ya que de manera personal el 11% entiende que es su principal problema, mientras que el 11.1% lo refleja como una preocupación nacional; también los altos precios de los artículos de primera necesidad generan la intranquilidad del 6.0% de las personas y el 9.8% a nivel nacional.





Otra inquietud de los dominicanos se expresa al ser cuestionados sobre los niveles de satisfacción con el rumbo de la economía a lo que el 65% dijo sentirse insatisfechos y el 35% dijo estar satisfechos o muy satisfechos. El 71% considera que su situación personal y familiar está peor que hace 4 años y un 29% opina lo contrario.



Ante la pregunta “¿Cómo valora usted las acciones y las medidas que ha tomado el gobierno ante la propagación de la pandemia COVID-19?”, el 72.9%, entienden que han sido incorrectas todas las medidas frente al 26.1% que las cree correctas y el 1.0% no respondió.



En cuanto a la valoración de las medidas económicas tomadas por el gobierno para enfrentar la crisis sanitaria el 56.9% las valoran como incorrectas, contra el 40.4% que las entienden correctas y un 2.7% se abstuvo de responder.



En el aspecto de la salud, el 72.3% califica de incorrectas todas las medidas sanitarias dispuestas por el gobierno, en tanto el 26.6% entienden que han sido incorrectas y el 1.1% no quiso contestar.



Hallazgo en la parte política:



En cuanto a la valoración de las propuestas presentadas por los candidatos presidenciales de los diferentes partidos la población opinó de la forma siguiente: el 63.1% de los entrevistados entienden que Leonel Fernández, de la FP, ha realizado las mejores propuestas para enfrentar la pandemia, seguido de Luis Abinader, del PRM, con el 28.7%; Gonzalo Castillo del PLD alcanzó el 5.2% y un 3.0% dijo que ningunos de ellos.



La población al ser cuestionada sobre las cualidades que a su entender debe tener el próximo presidente de la República, el 50% resalta la experiencia en el manejo de la cosa pública como algo fundamental, el 25% expresó que el conocimiento, el 15% la visión y un 10% la solidaridad.



82 ENTERPRISE ALISO VIEJO, CALIFORNIA 92656 Tel.: 1-888-811-1444

Los ciudadanos al ser preguntados sobre el presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, el 63% tiene una valoración negativa contra el 33% de aprobación que piensa de forma positiva y un 3% que rehusó opinar. En igual sentido fue valorada la gestión gubernamental la cual obtuvo 68% de valoración negativa, un 30% positiva y el 2% no opinó.



Asimismo, al evaluar la imagen de las instituciones públicas encontramos que la Junta Central Electoral es la que obtiene los mayores niveles de rechazo alcanzando el 74.3% negativa y un 25.7% positiva; la justicia con un 52.2% negativa y un 47.8% positiva; el Gobierno, 73.6% en negativa y un 26.4% positiva; el Congreso con el 69.1% negativa y el 30.9% positiva; las alcaldías con el 56.8% negativas y el 43.2% positiva y finalmente, los partidos políticos con el 44.7% de valoración negativa y un 55.3% positiva.



En cuanto al voto exclusivo por partido, los entrevistados dijeron que votarían por los partidos en el orden siguiente: por el PRM el 34.7%, por el PLD el 29.1%, por FP el 19.3%, el PRSC el 3.6%, por el PRD 2.3%, otros 4.2% y los indecisos que en esta ocasión alcanzó el 6.8%.



El sondeo también revela que si las elecciones se efectuaran en este momento el candidato del PRM, Luís Abinader, obtendría el 42.8% de los votos; Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo, un 31.2%; Gonzalo Castillo, del PLD, un 22.4% y el 3.6% no sabe por quien votaría.



El 58% de los entrevistados señalan que el próximo presidente de la República será elegido en una segunda vuelta electoral y el 42% entiende lo contrario.



En un escenario de segunda vuelta electoral, Luís Abinader recibiría un 47.2%, frente a un 45.8% de Leonel Fernández y un 7.% de indecisos o que no saben aún por cuál de los candidatos votarían en una segunda vuelta.

En ese mismo tenor si la segunda vuelta fuese entre Luis Abinader y Gonzalo Castillo, el candidato del PRM obtendría la victoria con un 58.1%, frente a un 34.5% del candidato del PLD y un 6.7% de indecisos o que no votarían por ningunos de los candidatos.



El estudio muestra que sobre la pregunta de por cuál de los candidatos nunca votaría, el resultado fue el siguiente: Luis Abinader, del PRM, obtuvo un 21.3%; Leonel Fernández, de la FP, obtuvo 19.7%; Gonzalo Castillo, del PLD, 50.7% y Guillermo Moreno, de ALPAIS, un 8.3%.



La encuesta arrojó que el 97% de la población está de acuerdo con la posposición de las elecciones presidenciales y congresuales para el 5 de julio, por la emergencia que se vive en el país a causa del virus Covid-19 y el 3% dijo no estar de acuerdo.



Con relación al informe sobre el fallido proceso electoral del 16 de febrero, presentados por la Organización de los Estados Americanos (OEA), el 63.8% está en desacuerdo con dicho informe, el 32.1% está de acuerdo y el 4.1% no opinó.



Finalmente, los consultados al ser preguntados sobre los niveles de confianza o esperanza que ellos tienen de que las cosas mejoren antes de que finalice el actual gobierno, el 69.1.% dijo no tener nada o poca confianza; el 28.8% expresó tener algo o mucha confianza y el 2.1% no emitió ninguna respuesta.



La firma encuestadora Market Reports, es corporación establecida en el 82 Enterprise Aliso Viejo, California 92656, Estados Unidos, la empresa se dedica a la investigación y estudio de mercado, así como a la evaluación y análisis de riesgo en pre inversión, encuestas y sondeos políticos. Este estudio ha sido encargado por la empresa J. Batista Inc., 6165 Parson Blvd. Suite 1L flushing NY11365, ubicada en la ciudad de New York, Estados Unidos. Quienes nos han autorizado a publicar los resultados de la encuesta la cuál tiene un margen de error del 2.5%.

82 ENTERPRISE ALISO VIEJO, CALIFORNIA 92656 Tel.: 1-888-811-1444