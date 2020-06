Encuesta John Zogby Strategies: Luis Abinader 54%, Gonzalo Castillo 34%, Leonel Fernández, 9%

SANTO DOMINGO.-El candidato presidencial Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno obtendría una intención de voto de un 54%, frente a un 34% de Gonzalo Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana, Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo, con un 9%, Guillermo Moreno, de Alianza País, con un 2%, Ismael Cruz, del PDI, con un 1% y Juan Cohén del PNVC un 0%.



Los resultados, que reflejaron un voto efectivo se obtuvieron al ser preguntados los electores consultados ¿Si las elecciones fueran hoy, por cuál de estos candidatos usted votaría?, presentándose una lista con los nombres de Luis Abinader, Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, Guillermo Moreno, Juan Cohen e Ismael Reyes.



Fueron ofrecidos hoy en rueda de prensa virtual, a la que se invitó a periodistas nacionales, por la firma norteamericana John Zogby Strategies, que informó haberlos obtenidos de una encuesta de opinión nacional realizada del 12 al 14 de este mes.



En el apoyo por partidos el PRM registra un 43% de apoyo, el PLD el 33%, Fuerza del Pueblo 7%, PRD y PRSC 1% cada uno, ninguno, 10%, otro, 1%, y no sabe 4%.

Luis Abinader es percibido por los electores como el candidato que mejor puede manejar la economía y la creación de empleos, con 47%, sigue Gonzalo Castillo con 30%, Leonel Fernández, con 16%, y 7% dijo no saber.



En el desempeño frente a la criminalidad y la preservación de la seguridad ciudadana, Abinader obtiene 48%, Gonzalo Castillo 27%, Leonel Fernández, 12%, y 13% dijo no saber.



Se preguntó cuál de los candidatos presidenciales tuvo mejor desempeño ante la epidemia de COVIDS -19, resultando Luis Abinader y Gonzalo Castillo empatados con 39%, Leonel Fernández, un 10%, y un 13% dijo no saber.



También se preguntó a los entrevistados cuál de los candidatos puede tener un mejor desempeño en la administración de los servicios públicos, alcanzando Luis Abinader un 46%, Gonzalo Castillo el 33%, Leonel Fernández el 12% y un 9% dijo no saber.



El estudio se hizo en base a 1,200 entrevistas telefónicas, con un nivel de confianza de 95%% y un nivel de error de más o menos 2,8%.



