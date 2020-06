Encuesta ABC Marketing: Abinader 54.8%, Gonzalo 32.9% y Fernández 10.4%

SANTO DOMINGO.-El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y sus fuerzas aliadas, Luis Abinader, es el favorito de los electores para resultar victorioso en primera vuelta en las elecciones del próximo 5 de julio, según los resultados de la encuesta ABC Marketing realizada en esta semana, la cual señala que acumula el 54.8% de la intención de votos, contra el 32.9% de Gonzalo Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el 10.4% de Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo.



Al responder el cuestionario de esta firma encuestadora, el 65.4% de los electores respondió que irá a votar con seguridad en la fecha propuesta y un 32.9% señaló que no irá a votar.



Ante la pregunta sobre su nivel de seguridad en el voto por el candidato de su preferencia, el 78.1% de las personas que prefieren a Abinader afirmaron que están muy seguros de su voto, el 14.8% están seguros, el 3.8% están en una posición regular y el 2.7% están algo seguros.



En tanto que el 55.8% de los electores que se decidieron por Gonzalo Castillo, están muy seguros de su voto, un 28.5% seguros y un 12.3% están regular.



De su lado, el 75.0% de entrevistados que eligieron al candidato Leonel Fernández, están muy seguros, un 10.6% están seguros y 6.7% tienen regular seguridad.



A los encuestados se les preguntó sobre ¿quién cree que ganaría las elecciones, al margen de su preferencia, y el 54.1% cree que ganará Luis Abinader, el 29.7% Gonzalo Castillo y el 8.6% Leonel Fernández.



Un 50.4% de los entrevistados aseguró que nunca votaría por el candidato Gonzalo Castillo, mientras un 32.7% no lo haría por el candidato Leonel Fernández y un 12.4% no votaría por candidato Luis

Abinader.



En el caso de una segunda vuelta en un escenario donde participen Luis Abinader y Gonzalo Castillo, el primero obtendría 58.7% y el segundo 32.4%.

Mientras que en un segundo escenario que tuviera como participantes a los candidatos Luis Abinader y Leonel Fernández, el abanderado del PRM obtendría 57.6% frente a un 37.8% del aspirante presidencial por la Fuerza del Pueblo.



En un tercer escenario donde los candidatos fueran Gonzalo Castillo y Leonel Fernández, el primero obtendría 47.8%. y el segundo un 43.2%.



De acuerdo a esta encuesta, las tendencias están marcadas, ya que la población dominicana demanda cambios estructurales en la política, en la economía y en el desarrollo y bienestar de las familias. Especialmente los sectores menos favorecidos.



Elecciones congresionales

Los encuestados en un 46.7% aseguraron que votarán por los candidatos del PRM al Congreso Nacional, mientras que el 29.8% se inclinó por los candidatos del PLD, el 12.3% por la FP, el 6.0% por el PRD y un 3.1% por el PRSC.



Coronavirus



En cuanto a la pandemia de coronavirus, el 74.5% de los entrevistados, cree que la Pandemia seguirá afectando el país, el 23.4% cree que no seguirá afectando y 2.1% no opinó. El 65.7% considera que aumentaría el número infectados, el 23.4% dice que aumentará regularmente y el 7.5% dice que no aumentará. Y el 32.7% dice que el principal problema en este momento es el miedo a ser contagiado por el coronavirus. Mientras un 21.1% su problema es la falta de trabajo y endeudarse. Un 18.7% su economía y endeudarse, 15.4% bajas ventas en los negocios, entre las más importantes problemáticas.



El 59.8% de los encuestados afirman que les afectará bastante su economía familiar. Después que pase el estado de emergencia, mientras a un 22.7% piensan que les afectará un poco y 9.8% creen que no les afectará.



Datos sobre ABC Marketing



La firma ABC Marketing cuenta con 18 años de experiencia en el mercado de investigación, estudios y sondeos de opinión pública en Latinoamérica (A nivel empresarial, político y social). Está registrada y autorizada por la JCE de la República Dominicana y ha realizado nuevamente una encuesta de percepción social y política a nivel nacional.



ABC Marketing consultó a la población electoral dominicana, diferentes temáticas de actualidad. Importante resaltar que las encuestas son una fotografía del momento, y pueden variar en días y semanas, entre los factores que determinan estos cambios están, la presencia y movimiento del candidato en el campo, la estrategia de publicidad electoral de los partidos, la influencia de los medios de comunicación y redes sociales, entre otros factores.